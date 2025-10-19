'Kantara Chapter 1' की सफलता के बाद विश्व के सबसे पुराने मंदिर पहुंचे Rishabh Shetty, बिहार में स्थित है मंदिर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज मूवी कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1) की सफलता का आनंद ले रहे हैं। प्रीक्वल कांतारा से भी ज्यादा पसंद की जा रही है और हर कोई ऋषभ के निर्देशन, लेखन और अभिनय की तारीफ कर रहा है।

ऋषभ शेट्टी कन्नड़ सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता हैं। मगर उन्हें दुनियाभर में पॉपुलैरिटी साल 2022 में रिलीज हुई कांतारा से मिली। इसी साल कांतारा चैप्टर 1 आया जिसने भारत समेत दुनियाभर में कमाई से तबाही मचा दी है। फिल्म की जोरदार सफलता के बाद अभिनेता दुनिया के सबसे पुराने मंदिर में दर्शन करने गए।

दुनिया के सबसे पुराने मंदिर गए ऋषभ ऋषभ शेट्ट इन दिनों फिल्म की सफलता का आनंद लेने के साथ-साथ प्रमोशन भी कर रहे हैं। वह देशभर के कई मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। अब वह बिहार के मंदिर में दर्शन करने गए। कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी बिहार के पटना में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। ऋषभ की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वह मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वह ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दे रहे हैं।