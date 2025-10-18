Language
    Kantara Chapter 1 Box Office : ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 17 दिन में रचा इतिहास, फिल्म ने छू लिया जादुई आंकड़ा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:02 PM (IST)

    ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' (Kantara Chapter 1) का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता पूरा कर लिया है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इसकी मजबूत पकड़ बनी हुई है।

    Hero Image

    कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों में धूम मचा रही है। इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता अपने नाम कर ली है।

    कितना रहा कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन?

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 74.5 करोड़ से खाता खोला था और 403.25 करोड़ रुपये के साथ पहला हफ्ता समाप्त किया। फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। 15वें दिन फिल्म ने 8.85 करोड़ रुपये की कमाई की। 16वें दिन, यानी अपने तीसरे शुक्रवार को इसने 8.5 करोड़ और तीसरे शनिवार को 7.24 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही ऋषभ की फिल्म ने अब भारत में 500 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। इस हिसाब से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 500.99 करोड़ हो गया है।

    Kantara (7)

    वर्ल्डवाइड भी कांतारा का का कमाल

    वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में भी फिल्म पीछे नहीं है। दुनियाभर में कांतारा चैप्टर 1 ने 700 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। दिवाली नजदीक आने के साथ, फिल्म की कमाई में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इसे मैडॉक फिल्म्स की थामा से तगड़े कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ेगा। थामा 21 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे।

    Kantara (6)

    कौन-कौन से कलाकार आए नजर

    ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित होम्बले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा द्वारा निर्मित कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा ए लीजेंड का प्रीक्वल है। इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह पहली फिल्म में दिखाई गई परंपराओं और पैतृक संघर्ष की उत्पत्ति पर गहराई से प्रकाश डालती है।

