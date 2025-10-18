Kantara Chapter 1 Box Office : ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 17 दिन में रचा इतिहास, फिल्म ने छू लिया जादुई आंकड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों में धूम मचा रही है। इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता अपने नाम कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितना रहा कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन? सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 74.5 करोड़ से खाता खोला था और 403.25 करोड़ रुपये के साथ पहला हफ्ता समाप्त किया। फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। 15वें दिन फिल्म ने 8.85 करोड़ रुपये की कमाई की। 16वें दिन, यानी अपने तीसरे शुक्रवार को इसने 8.5 करोड़ और तीसरे शनिवार को 7.24 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही ऋषभ की फिल्म ने अब भारत में 500 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। इस हिसाब से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 500.99 करोड़ हो गया है।