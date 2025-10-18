Amitabh Bachchan ने की ऋषभ शेट्टी की Kantara Chapter 1 की तारीफ, बोले- 'मेरी बेटी सो नहीं पाई...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' (Kantara Chapter 1) बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 493.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और बहुत जल्द 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की तैयारी में हैं। जिस तरह से आने वाला पूरा हफ्ता वीकेंड है उस हिसाब से लगता है कि फिल्म ये कलेक्शन जल्द ही पूरा कर लेगी।

श्वेता ने देखी ऋषभ की फिल्म वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन में फिल्म वैसे ही आगे निकल चुकी है। दुनियाभर में इसने 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। हाल ही में कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी 'कौन बनेगा करोड़पति 17' आए थे। अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर उन्होंने क्विज़ खेला। फिल्मों और ज़िंदगी पर दोनों ने मज़ेदार बातचीत की। इस दौरान बिग बी ने कहा कि हालांकि उन्हें ऋषभ की कोई भी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनकी बेटी श्वेता बच्चन 'कांतारा' देखने के बाद सो नहीं पाईं। श्वेता ने साल 2002 जोकि अभी रिलीज हुई कांतारा चैप्टर वन का सीक्वल है देखी थी।