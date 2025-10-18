Amitabh Bachchan ने की ऋषभ शेट्टी की Kantara Chapter 1 की तारीफ, बोले- 'मेरी बेटी सो नहीं पाई...'
अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने अभी तक ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की कोई भी फ़िल्म नहीं देखी है, जिसमें कांतारा फ्रैंचाइज़ी भी शामिल है। कांतारा अभिनेता, कौन बनेगा करोड़पति 17 के जूनियर्स वीक एपिसोड के दौरान पहली बार सुपरस्टार के साथ हॉट सीट पर शामिल हुए, जहां दोनों ने कुछ मज़ेदार बातें कीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' (Kantara Chapter 1) बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 493.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और बहुत जल्द 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की तैयारी में हैं। जिस तरह से आने वाला पूरा हफ्ता वीकेंड है उस हिसाब से लगता है कि फिल्म ये कलेक्शन जल्द ही पूरा कर लेगी।
श्वेता ने देखी ऋषभ की फिल्म
वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन में फिल्म वैसे ही आगे निकल चुकी है। दुनियाभर में इसने 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। हाल ही में कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी 'कौन बनेगा करोड़पति 17' आए थे। अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर उन्होंने क्विज़ खेला। फिल्मों और ज़िंदगी पर दोनों ने मज़ेदार बातचीत की। इस दौरान बिग बी ने कहा कि हालांकि उन्हें ऋषभ की कोई भी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनकी बेटी श्वेता बच्चन 'कांतारा' देखने के बाद सो नहीं पाईं। श्वेता ने साल 2002 जोकि अभी रिलीज हुई कांतारा चैप्टर वन का सीक्वल है देखी थी।
यह भी पढ़ें- Amitabh Bachchan ने ऋषभ शेट्टी से क्यों मांगे 7 लाख रुपये? KBC 17 के सेट पर अग्निपथ मोड़ में छाए बिग बी
View this post on Instagram
बातचीत के दौरान भावुक हुए एक्टर
जूनियर्स वीक एपिसोड के दौरान ऋषभ शेट्टी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे। ऋषभ शेट्टी और अमिताभ बच्चन के बीच एक साधारण बातचीत जल्द ही एक भावनात्मक और निजी बातचीत में बदल गई। कन्नड़ स्टार ने अपने शुरुआती संघर्षों, फिल्म इंडस्ट्री में उन्नति और अपनी पत्नी प्रगति से मुलाकात के बारे में बात की।
इस एपिसोड का सबसे आकर्षक पल वो रहा जब ऋषभ ने मुस्कुराते हुए अमिताभ से विनम्रतापूर्वक कहा, "मैंने सुना है कि आप कलाकारों को उनके प्रदर्शन के बाद पत्र लिखते हैं। अगर आप एक दिन मेरे लिए भी एक पत्र लिखें तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।"
बिग बी ने नहीं देखी ऋषभ की फिल्म
बिग बी ने 'कंतारा' में ऋषभ के अभिनय की तुरंत तारीफ की और बताया कि कैसे उनकी बेटी श्वेता बच्चन उनकी फिल्म देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गई थीं। अमिताभ ने ईमानदारी से स्वीकार किया और माफी मांगी क्योंकि वो उनकी फिल्म नहीं देख पाए। बिग बी ने कहा,'आप जानते ही हैं कि हमारे शेड्यूल कैसे होते हैं।' उन्होंने आगे कहा, "मेरी बेटी श्वेता ने 'कांतारा' देखी और वह कई दिनों तक सो नहीं पाई। वह आपके अभिनय से, खासकर आखिरी सीन से पूरी तरह प्रभावित हुई। वह पूछती रही कि आप उस ज़ोन में कैसे पहुंच गए।" यह सुनकर ऋषभ भावुक हो गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।