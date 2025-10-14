Amitabh Bachchan ने ऋषभ शेट्टी से क्यों मांगे 7 लाख रुपये? KBC 17 के सेट पर अग्निपथ मोड़ में छाए बिग बी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंतारा चैप्टर 1 एक्टर ऋषभ शेट्टी इस वक्त अपनी फिल्म की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच वे कौन बनेगा करोड़पति 17 के नए एपिसोड में नजर आएंगे। शो में अमिताभ बच्चन की तारीफ करते नजर आएंगे और उनसे अग्निपथ में उनके किरदार को निभाने के लिए भी कहेंगे। हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें ऋषभ शेट्टी बिग बी के लिए एक तोहफा लेकर भी गए। लेकिन गेम के बीच में अमिताभ उनसे 7 लाख रुपये की डिमांड करते हैं आइए जानते हैं क्यों।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऋषभ शेट्टी ने बिग बी को दिया तोहफा शो के नए प्रोमो में बिग बी, ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' को मेगाहिट बताते हैं। बाद में, ऋषभ कन्नड़ में एक डायलॉग बोलते हैं, जिससे बिग बी काफी प्रभावित होते हैं। ऋषभ अमिताभ बच्चन को एक वेष्टि भी उपहार में देते हैं। इसके लिए ऋषभ का धन्यवाद करते हुए, अमिताभ कहते हैं, 'सर, मैं इसे जरूर पहनूंगा। आपको इसे पहनने की कला सीखनी होगी, वरना इधर-उधर खिसक जाए तो मामला इंटरनेशनल हो जाता है'।