Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amitabh Bachchan ने ऋषभ शेट्टी से क्यों मांगे 7 लाख रुपये? KBC 17 के सेट पर अग्निपथ मोड़ में छाए बिग बी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    कंतारा: चैप्टर 1 की भारी सफलता के बाद एक्टर ऋषभ शेट्टी इस शुक्रवार को कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ हॉटसीट की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमिताभ बच्चन ने ऋषभ शेट्टी से क्यों मांगे 7 लाख रुपये

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंतारा चैप्टर 1 एक्टर ऋषभ शेट्टी इस वक्त अपनी फिल्म की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच वे कौन बनेगा करोड़पति 17 के नए एपिसोड में नजर आएंगे। शो में अमिताभ बच्चन की तारीफ करते नजर आएंगे और उनसे अग्निपथ में उनके किरदार को निभाने के लिए भी कहेंगे। हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें ऋषभ शेट्टी बिग बी के लिए एक तोहफा लेकर भी गए। लेकिन गेम के बीच में अमिताभ उनसे 7 लाख रुपये की डिमांड करते हैं आइए जानते हैं क्यों।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऋषभ शेट्टी ने बिग बी को दिया तोहफा

    शो के नए प्रोमो में बिग बी, ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' को मेगाहिट बताते हैं। बाद में, ऋषभ कन्नड़ में एक डायलॉग बोलते हैं, जिससे बिग बी काफी प्रभावित होते हैं। ऋषभ अमिताभ बच्चन को एक वेष्टि भी उपहार में देते हैं। इसके लिए ऋषभ का धन्यवाद करते हुए, अमिताभ कहते हैं, 'सर, मैं इसे जरूर पहनूंगा। आपको इसे पहनने की कला सीखनी होगी, वरना इधर-उधर खिसक जाए तो मामला इंटरनेशनल हो जाता है'।

    यह भी पढ़ें- पानी की बोतल बेचकर गुजारा करता था ये एक्टर, 400 करोड़ की फिल्म देकर दुनिया भर में बजाया डंका, पहचाना क्या?

    अमिताभ बच्चन ने कांतारा स्टार से क्यों मांगे 7 लाख रुपये

    जिसके बाद एक और प्रोमो में ऋषभ शेट्टी अमिताभ बच्चन से अग्निपथ का एक डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करते हुए बिग बी मजाक में कहते हैं, 'ऋषभ साहब, ग्यारहवां प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पर अभी लाता है देखो। 7 लाख 50 हजार मिलेगा, हमसे 50 हजार तुम्हारा, 7 लाख हमारा'।

    rishab shetty (8)

    ऋषभ शेट्टी के साथ केबीसी 17 का एपिसोड शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ऋषभ की हालिया फिल्म, कंतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है फिल्म ने 450 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और इसकी कमाई अभी भी जारी है। फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

    यह भी पढ़ें- Kantara में ऋषभ शेट्टी की बुलंद आवाज बना ये वॉइस आर्टिस्ट, KGF में रॉकी भाई को भी कर चुका है डब