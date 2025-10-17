KBC 17: इशित भट्ट के वायरल मोमेंट की लेखक ने 20 साल पहले ही कर ली थी कल्पना, बनाया था वैसा ही विज्ञापन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दस साल के इशित भट्ट (Ishit Bhatt) पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इशित केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर खेलने आए थे जहां उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने सब कुछ खराब कर दिया। ऐसे में एक तबका उन्हें ट्रोल कर रहा है तो वहीं कुछ लोग बच्चे के सपोर्ट में भी खड़े हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इशित भट्ट हुए केबीसी से वायरल अब लेखक नीरज सिंह ने खुलासा किया है कि तीन साल पहले केबीसी के लिए उन्होंने एक विज्ञापन तैयार किया था जिसमें कुछ इसी तरह का मोमेंट था। इस ऐड को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,"पूरा डेजा वू!! 3 साल पहले, मैंने केबीसी के लिए यह विज्ञापन लिखा था। आज, 10 वर्षीय इशित भट्ट उसी मंच पर गए और वह सब साकार कर रहे हैं जिसकी मैंने कभी 20 साल पहले कल्पना की थी। जीवन कल्पना से भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। आने वाले सालों में पेरेंटिंग समाज की सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। "