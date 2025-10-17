Language
    KBC 17: इशित भट्ट के वायरल मोमेंट की लेखक ने 20 साल पहले ही कर ली थी कल्पना, बनाया था वैसा ही विज्ञापन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:19 PM (IST)

    अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) द्वारा होस्ट किए जाने वाले सोनी टीवी का शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' (Kaun Banega Crorepati 17) ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरीं जब 10 साल के इशित भट्ट अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गए।दिलचस्प बात यह है कि तीन साल पहले केबीसी के एक विज्ञापन में इस पल की भविष्यवाणी की गई थी।  

    Hero Image

    केबीसी के लिए सालों पहले शूट हुआ था विज्ञापन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दस साल के इशित भट्ट (Ishit Bhatt) पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इशित केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर खेलने आए थे जहां उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने सब कुछ खराब कर दिया। ऐसे में एक तबका उन्हें ट्रोल कर रहा है तो वहीं कुछ लोग बच्चे के सपोर्ट में भी खड़े हुए।

    इशित भट्ट हुए केबीसी से वायरल

    अब लेखक नीरज सिंह ने खुलासा किया है कि तीन साल पहले केबीसी के लिए उन्होंने एक विज्ञापन तैयार किया था जिसमें कुछ इसी तरह का मोमेंट था। इस ऐड को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,"पूरा डेजा वू!! 3 साल पहले, मैंने केबीसी के लिए यह विज्ञापन लिखा था। आज, 10 वर्षीय इशित भट्ट उसी मंच पर गए और वह सब साकार कर रहे हैं जिसकी मैंने कभी 20 साल पहले कल्पना की थी। जीवन कल्पना से भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। आने वाले सालों में पेरेंटिंग समाज की सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। "

     
     
     
    A post shared by Neeraj (@neerajsiingh__)

     

    इंस्टा पर पोस्ट हुआ वायरल

    नीरज सिंह द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अपलोड होने के बाद से अब तक हज़ारों व्यूज़ और लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी इस पर मज़ेदार रिएक्शन दे रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूज़र ने लिखा, "भाई पहले ही लोगों को आगाह कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने सुना ही नहीं।" एक अन्य ने कमेंट किया, "भाई आप टाइम ट्रैवलर तो नहीं हैं।"

    ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गया बच्चा

    विज्ञापन की शुरुआत अमिताभ द्वारा होस्ट की भूमिका निभाने से होती है। हमेशा की तरह वो प्रतियोगी को प्रश्न पढ़कर सुनाते हैं। हालांकि, उत्तर के सभी विकल्प पढ़ने से पहले ही, युवा प्रतियोगी जल्दबाजी में आगे बढ़ जाता है। जब अमिताभ उसे सभी विकल्प सुनने के लिए कहते हैं, तो वह असहमत होता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह इतनी जल्दी में क्यों है, तो वह अमिताभ को 'योलो' (आप केवल एक बार जीते हैं) भी कहता है। विज्ञापन का अंत मज़ेदार ढंग से होत है जिसमें अमिताभ कहते हैं कि ये गलत जवाब है।

    इशित भट्ट पहले चार प्रश्नों तक अति आत्मविश्वास में रहे, लेकिन पांचवें प्रश्न पर,जो 25,000 रुपये का था वो सब कुछ हार गए। ये प्रश्न रामायण से संबंधित था।

