KBC 17 में Amitabh Bachchan से बच्चे की बत्तमीजी, भड़के बिग बी के फैंस!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अब 83 साल के हो गए हैं। हाल ही में 11 अक्टूबर को बिग बी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिली हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी बिग बी लगातार काम कर रहे हैं और फैंस को इंप्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिल्मों के साथ-साथ अमिताभ इन दिनों टीवी पर भी कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते नज़र आ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस गेम शो में अलग-अलग कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बी की जुगलबंदी नजर आ जाती है। लेकिन हाल ही में शो के एक एपिसोड के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि महानायक के फैंस इससे काफी खफा हो गए। बच्चे के रवैये से अमिताभ बच्चन भी हैरान! हुआ ये कि हाल ही में केबीसी के एक एपिसोड में गुजरात के छठी कक्षा के छात्र मयंक हॉट सीट पर आकर बैठते हैं। मयंक की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि पहले तो देखकर लगता है कि वाकई में बच्चा काफी टैलेंटेड है। इसके बाद अमिताभ बच्चन मयंक से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है तो इस पर मयंक ने कहा कि, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे गेम के नियम बताने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे के सारे रूल्स के बारे में पता है। इस पर बच्चन साहब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं और खेल की शुरुआत करते हैं।

सवाल पूछने से पहले ही दे रहा था जवाब शुरुआत में बिग बी में जब बच्चे से सवाल करते हैं तो सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब देने लगता है। एक-दो बार खुद बिग बी इस बार को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। आखिर में जब पांचवा सवाल आता है तो इसमें बच्चे का ओवरकॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है। पांचवा सवाल जब बिग बी बच्चे से पूछते हैं कि 'रामायण का पहला अध्याय कौन सा था', तो इस पर बच्चा बड़ी तेजी से जवाब देता है कि 'अयोध्याकांड'। जबकि इस सवाल का सही जवाब था 'बालकांड'। ये जवाब गलत साबित हो जाता है और वो जीती हुई राशि हार जाता है। हालांकि इस पूरे दौरान जब-जब बच्चन साहब ने बच्चे से सवाल किया तो उसके रवैये से काफी हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। शांतिपूर्ण और धैर्य के साथ वो बच्चे से बातचीत करते रहे।