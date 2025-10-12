Language
    KBC 17 में Amitabh Bachchan से बच्चे की बत्तमीजी, भड़के बिग बी के फैंस!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    Kaun Banega Crorepati Season 17: अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के एक एपिसोड में गुजरात के एक बच्चे मयंक ने हॉट सीट पर आकर अपने अति आत्मविश्वास और व्यवहार से सबको हैरान कर दिया। गेम के बीच उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसके बाद बिग बी के फैंस उन पर भड़क गए। जानिए इस बारे में।   

    कंटेस्टेंट पर भड़के अमिताभ बच्चन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अब 83 साल के हो गए हैं। हाल ही में 11 अक्टूबर को बिग बी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिली हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी बिग बी लगातार काम कर रहे हैं और फैंस को इंप्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिल्मों के साथ-साथ अमिताभ इन दिनों टीवी पर भी कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते नज़र आ रहे हैं।

    इस गेम शो में अलग-अलग कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बी की जुगलबंदी नजर आ जाती है। लेकिन हाल ही में शो के एक एपिसोड के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि महानायक के फैंस इससे काफी खफा हो गए।

    बच्चे के रवैये से अमिताभ बच्चन भी हैरान!

    हुआ ये कि हाल ही में केबीसी के एक एपिसोड में गुजरात के छठी कक्षा के छात्र मयंक हॉट सीट पर आकर बैठते हैं। मयंक की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि पहले तो देखकर लगता है कि वाकई में बच्चा काफी टैलेंटेड है। इसके बाद अमिताभ बच्चन मयंक से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है तो इस पर मयंक ने कहा कि, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे गेम के नियम बताने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे के सारे रूल्स के बारे में पता है। इस पर बच्चन साहब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं और खेल की शुरुआत करते हैं।

    सवाल पूछने से पहले ही दे रहा था जवाब

    शुरुआत में बिग बी में जब बच्चे से सवाल करते हैं तो सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब देने लगता है। एक-दो बार खुद बिग बी इस बार को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। आखिर में जब पांचवा सवाल आता है तो इसमें बच्चे का ओवरकॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है। पांचवा सवाल जब बिग बी बच्चे से पूछते हैं कि 'रामायण का पहला अध्याय कौन सा था', तो इस पर बच्चा बड़ी तेजी से जवाब देता है कि 'अयोध्याकांड'। जबकि इस सवाल का सही जवाब था 'बालकांड'। ये जवाब गलत साबित हो जाता है और वो जीती हुई राशि हार जाता है। हालांकि इस पूरे दौरान जब-जब बच्चन साहब ने बच्चे से सवाल किया तो उसके रवैये से काफी हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। शांतिपूर्ण और धैर्य के साथ वो बच्चे से बातचीत करते रहे।

    जब मयंक हार जाता है तो वो उदास मुंह के साथ कहता है कि, सर, अब मुझे फोटो नहीं मिलेगी। इसके बाद अमिताभ बच्चन उसे बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि, कि ऐसा नहीं है। चलो, आओ यहां और फोटो लो। इसके बाद बिग बी बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और फिर उसे जाने के लिए कहते हैं। हालांकि गेम के दौरान बच्चे ने सिर्फ 10 हज़ार की ही राशि जीती।

    भड़क गए बिग बी के फैंस

    सोशल मीडिया पर एक इसकी क्लिप अब काफी तेजी से वायरल हो रही है। बिग बी के फैंस बच्चे पर काफी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि बच्चे को संस्कार सिखाने की जरूरत है। बच्चे के माता-पिता को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कई यूजर्स ने बच्चे के इस रवैये पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं बिग बी की काफी तारीफ की है कि आखिर उन्होंने इस दौरान अपना संयम बनाए रखा और बच्चे से फिर भी वो विनम्रता से बातचीत करते रहे।

