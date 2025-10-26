Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    The Conjuring 4 OTT Release: चुपके से ओटीटी पर आ गई द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स, इस प्लेटफॉर्म पर हुई स्ट्रीम

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    The Conjuring Last Rites OTT Release: हॉलीवुड सिनेमा की बहुचर्चित हॉरर थ्रिलर फ्रेंचाइजी द कॉन्ज्यूरिंग की चौथी किस्त ने दर्शकों को सिनेमाघरों में खूब डराया। अब बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर दहशत फैलाने के लिए द कॉन्ज्यूरिंग 4 लास्ट राइट्स आ गई है। आइए जानते हैं कि इसे कहां स्ट्रीम किया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    द कॉन्ज्यूरिंग 4 लास्ट राइट्स (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। The Conjuring 4 Last Rites On OTT: द कॉन्ज्यूरिंग 4 लास्ट राइट्स को सितंबर के महीने में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। भारत में भी वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन स्टारर इस हॉरर थ्रिलर को जबरदस्त देखने को मिला था। थिएटर्स में ऑडियंस को डर की अनोखी दहशत से रूबरू कराने वाली द कॉन्ज्यूरिंग 4 अब चुपके से ओटीटी पर धमकी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस फिल्म को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। साथ ही द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स को ऑनलाइन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। 

    ओटीटी पर कहां आई द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स

    बड़े पर्दे की रिलीज के अलावा सिनेप्रेमी फिल्मों की ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। 5 सितंबर को इस मूवी को ग्लोबली रिलीज किया गया था और अब ये मूवी ऑनलाइन स्ट्रीम कर दी गई है। दरअसल हॉलीवुड की इस बेहतरीन हॉरर थ्रिलर को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया।

    The Conjuring 4

    ये भी पढ़ें- Box Office: क्लैश में बॉक्स ऑफिस की किंग निकली ये थ्रिलर, ओपनिंग वीकेंड पर 3 फिल्मों का कर दिया सूपड़ा साफ

    लेकिन फिलहाल ये रेंट फॉर्मेट में ऑनलाइन मौजूद है, ऐसे में अगर आपको द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करना है, तो उसके लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि अमेजन प्राइम वीडियो पर द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स के लिए रेंट प्राइज 499 रुपये रखा गया है। अगर आप वाकई इस मूवी को देखने के लिए बेताब हैं तो आपको इसके लिए पैसे खर्च करने बढ़ेंगे। 

    TheConjuring4

    जानकारी के लिए बता दें कि द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स को हिंदी सहित कुल 16 भाषा और 17 सब टाइटल्स के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। जिसके चलते हर कोई इस हॉरर थ्रिलर का घर बैठे आनंद ले सकता है। 

    द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स का इंडियन कलेक्शन

    कमर्शियल तौर पर द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स से जिस तरह की उम्मीद की गई थी, ये मूवी उस पर उतनी खरी नहीं उतरी थी। गौर किया जाए इसके इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह 78 करोड़ के आसपास रहा था। हालांकि, ओवरऑल ये मूवी हिट साबित हुई थी।

    ये भी पढ़ें- 2 घंटे 15 मिनट की इस खौफनाक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 2000 करोड़ के पास पहुंचा कारोबार