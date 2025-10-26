The Conjuring 4 OTT Release: चुपके से ओटीटी पर आ गई द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स, इस प्लेटफॉर्म पर हुई स्ट्रीम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। The Conjuring 4 Last Rites On OTT: द कॉन्ज्यूरिंग 4 लास्ट राइट्स को सितंबर के महीने में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। भारत में भी वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन स्टारर इस हॉरर थ्रिलर को जबरदस्त देखने को मिला था। थिएटर्स में ऑडियंस को डर की अनोखी दहशत से रूबरू कराने वाली द कॉन्ज्यूरिंग 4 अब चुपके से ओटीटी पर धमकी है।

इस फिल्म को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। साथ ही द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स को ऑनलाइन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी दी जाएगी।

ओटीटी पर कहां आई द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स बड़े पर्दे की रिलीज के अलावा सिनेप्रेमी फिल्मों की ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। 5 सितंबर को इस मूवी को ग्लोबली रिलीज किया गया था और अब ये मूवी ऑनलाइन स्ट्रीम कर दी गई है। दरअसल हॉलीवुड की इस बेहतरीन हॉरर थ्रिलर को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया।

जानकारी के लिए बता दें कि द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स को हिंदी सहित कुल 16 भाषा और 17 सब टाइटल्स के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। जिसके चलते हर कोई इस हॉरर थ्रिलर का घर बैठे आनंद ले सकता है।