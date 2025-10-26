Netflix पर आते ही छाई ये साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म, एक-एक सीन कर देगा रोंगटे खड़े
थिएटर्स में डर फैलाने के बाद एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर ओटीटी पर आते ही छा गई है। यह खौफनाक फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर फिल्में पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को थिएटर्स में देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और अब यह ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 22 अक्टूबर को रिलीज हुई और नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही ये हॉरर फिल्म
हम बात कर रहे हैं गुजराती सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर वश लेवल 2 की। 2023 में रिलीज हुई वश को देशभर में खूब पसंद किया गया था अब 2025 में इसका सीक्वल वश लेवल 2 रिलीज हुई है जिसमें और भी ज्यादा खतरनाक सीन हैं। फिल्म का एक सीन-सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा और कहानी आखिरी तक बांधे रखेगी।
क्या है फिल्म की कहानी
पिछली फिल्म की घटनाओं के 12 साल बाद सेट की गई, जिसमें प्रताप का भाई लौटकर आता है और स्कूल की लड़कियों को अपने वश में करके उनसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है। लड़कियां पूरे शहर में हाहाकार मचा देती है और वहीं आर्या (जानकी) के पिता (अथर्व) बाहर आते हैं। जिसके बाद कहानी कई मोड़ लेती है लेकिन डर के साथ।
वश: लेवल 2 कृष्णदेव याग्निक द्वारा लिखित और निर्देशित 2025 की भारतीय गुजराती भाषा की सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। यह 2023 की फिल्म वश का सीक्वल है। फिल्म में जानकी बोदीवाला, हितू कनोडिया, मोनल गज्जर और हितेन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे 27 अगस्त 2025 को इसके हिंदी डब वर्जन के साथ थिएटर्स में रिलीज किया गया, जिसका टाइटल वश विवश लेवल 2 है।
IMDb पर मिली 7.5 की रेटिंग
वश लेवल 2 को क्रिटीक्स ने सराहा है वहीं दर्शकों ने भी इसे पसंद किया है। इसके साथ ही आईएमडीबी पर भी फिल्म को 7.5 की रेटिंग दी गई है। यह गुजराती भाषा की फिल्म है जिसे हिंदी में डब किया गया है। फिल्म 27 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब 22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।