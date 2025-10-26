Prime Video पर धूम मचा रही है महा फ्लॉप मूवी, ट्रेंडिंग में टॉपर निकली 2 महीने पुरानी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Prime Video डिजिटल दुनिया का सबसे मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हर हफ्ते इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर नई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होती रहती हैं। हाल ही में प्राइम वीडियो पर 2025 की एक महा फ्लॉप मूवी का ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।

हैरान करने वाली बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिसड्डी रहने वाली ये मूवी ओटीटी (OTT) पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। जिसकी चलते प्राइम वीडियो पर ये फिल्म ट्रेंडिंग में टॉपर बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात हो रही है।

ओटीटी पर छाई फ्लॉप मूवी जिस फिल्म के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसे 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। हालांकि, इससे पहले कई मर्तबा इसकी रिलीज डेट में फेरबदल देखने को मिला था। फिल्म की कहानी एक दिल्ली के बिजनेसमैन लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कारोबार की दुनिया में अपना सब कुछ दांव लगा चुका है। अमीर बाप के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए वह नौजवान एक डेटिंग ऐप में इन्वेस्ट करता है और उसी ऐप के जरिए उसे एक साउथ इंडियन लड़की को प्यार के जाल में फंसाना होता है।