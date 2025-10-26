Prime Video पर धूम मचा रही है महा फ्लॉप मूवी, ट्रेंडिंग में टॉपर निकली 2 महीने पुरानी फिल्म

Language
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर आए दिन कुछ न कुछ नया रिलीज होता रहता है। हाल ही में ओटीटी पर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर महा फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन प्राइम वीडियो पर इसकी किस्मत चमक गई है और फिल्म ट्रेंडिंग में टॉपर बन गई है।

    ओटीटी पर छाई ये फिल्म (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Prime Video डिजिटल दुनिया का सबसे मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हर हफ्ते इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर नई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होती रहती हैं। हाल ही में प्राइम वीडियो पर 2025 की एक महा फ्लॉप मूवी का ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 

    हैरान करने वाली बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिसड्डी रहने वाली ये मूवी ओटीटी (OTT) पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। जिसकी चलते प्राइम वीडियो पर ये फिल्म ट्रेंडिंग में टॉपर बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात हो रही है। 

    ओटीटी पर छाई फ्लॉप मूवी

    जिस फिल्म के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसे 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। हालांकि, इससे पहले कई मर्तबा इसकी रिलीज डेट में फेरबदल देखने को मिला था। फिल्म की कहानी एक दिल्ली के बिजनेसमैन लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कारोबार की दुनिया में अपना सब कुछ दांव लगा चुका है। अमीर बाप के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए वह नौजवान एक डेटिंग ऐप में इन्वेस्ट करता है और उसी ऐप के जरिए उसे एक साउथ इंडियन लड़की को प्यार के जाल में फंसाना होता है। 

    ऐसा करने के लिए वह उसी लड़की के शहर पहुंच जाता है और फिर फिल्म की कहानी में तरह-तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं। मूवी में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है। जबकि साइड रोल में संजय कपूर और मनजोत सिंह भी नजर आए हैं। 

    अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात फिल्म परम सुंदरी के बारे में हो रही है। हाल ही में इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है और अब ये मूवी ट्रेंडिंग में नंबर-1 बन हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो थिएटर्स में फ्लॉप रहने वालीं फिल्म ओटीटी पर ऑडियंस की पहली पसंद बन गई है। 

    आईएमडीबी से मिली इतनी रेटिंग

    परम सुंदरी की आईएमडीबी (IMDB) रेटिंग की तरफ गौर किया जाए तो वह 5.5/10 है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये फिल्म वन टाइम वॉच तो है। 

