OTT releases this week: फुल लोडेड रहेगा अक्टूबर का ये हफ्ता, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये दमदार फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ आ रहा है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक,अलग-अलग जॉनर्स की कई फिल्में बड़े पर्दे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हम आपके लिए और रोमांचक मसाला लेकर आए है। 'दे कॉल हिम ओजी', 'परम सुंदरी', 'नोबडी वांट्स दिस 2' जैसी अन्य फिल्में बहुत जल्द नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ज़ी5 जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रिलीज होने वाली हैं। अक्टूबर के चौथे हफ़्ते में क्या-क्या होगा, आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1. परम सुंदरी (Param Sundari) सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'परम सुंदरी' 24 अक्टूबर, 2025 को प्राइम वीडियो के डिजिटल स्क्रीन पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है और इसका निर्माण दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के तहत किया गया है।

3. दे कॉल हिम ओजी (They Call Him OG) पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 23 अक्टूबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर अपना ओटीटी डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तेलुगु फिल्म हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी। सुजीत द्वारा निर्देशित इस फिल्म से बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने तेलुगु डेब्यू किया है।