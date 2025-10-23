OTT releases this week: फुल लोडेड रहेगा अक्टूबर का ये हफ्ता, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये दमदार फिल्में
वीकेंड बस आने ही वाला है। शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आपके मनोरंजन के लिए ओटीटीरिलीज की एक बिल्कुल नई लाइन-अप लेकर आ रहा है। इस बार आपको हर जॉनर की फिल्में भरपूर मनोरंजन के लिए मिलेंगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ आ रहा है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक,अलग-अलग जॉनर्स की कई फिल्में बड़े पर्दे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं।
लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हम आपके लिए और रोमांचक मसाला लेकर आए है। 'दे कॉल हिम ओजी', 'परम सुंदरी', 'नोबडी वांट्स दिस 2' जैसी अन्य फिल्में बहुत जल्द नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ज़ी5 जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रिलीज होने वाली हैं। अक्टूबर के चौथे हफ़्ते में क्या-क्या होगा, आइए जानते हैं।
1. परम सुंदरी (Param Sundari)
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'परम सुंदरी' 24 अक्टूबर, 2025 को प्राइम वीडियो के डिजिटल स्क्रीन पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है और इसका निर्माण दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के तहत किया गया है।
यह भी पढ़ें- Vash Level 2 OTT: ओटीटी पर दिखेगा काले जादू का खौफनाक खेल, कब और कहां स्ट्रीम होगी ‘वश लेवल 2’?
2. कुरुक्षेत्र: पार्ट 2 (Kurukshetra: Part 2)
नेटफ्लिक्स की माइथोलॉजिकल ड्रामा सीरीज 'कुरुक्षेत्र' का दूसरा पार्ट 24 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होने वाला है। इस एनिमेटेड सीरीज़ का निर्माण अनु सिक्का ने किया है और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। इसके पहले पार्ट में 9 एपिसोड हैं।
3. दे कॉल हिम ओजी (They Call Him OG)
पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 23 अक्टूबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर अपना ओटीटी डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तेलुगु फिल्म हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी। सुजीत द्वारा निर्देशित इस फिल्म से बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने तेलुगु डेब्यू किया है।
4. मारीगल्लू (Maarigallu)
कन्नड़ थ्रिलर फिल्म 'मारीगल्लू' देवराज पुजारी द्वारा लिखित और निर्देशित है। इस फ़िल्म में प्रवीण तेजस, निनाद हरित्सा और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। दर्शक इस फ़िल्म को ज़ी5 प्लेटफ़ॉर्म पर 31 अक्टूबर, 2025 से स्ट्रीम कर सकते हैं।
View this post on Instagram
5. नोबडी वॉन्ट्स दिस सीज़न 2(Nobody Wants This Season 2)
नेटफ्लिक्स के रोमांटिक कॉमेडी शो 'नोबडी वॉन्ट्स दिस' का दूसरा सीज़न 23 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होगा। एरिन फोस्टर द्वारा निर्मित इस सीरीज में क्रिस्टन बेल, एडम ब्रॉडी, जस्टिन लूप, टिमोथी सिमंस और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।
यह भी पढ़ें- Thamma OTT Release: चल गया पता! थिएटर्स के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर थामा मचाएगी दहशत, कब से होगी स्ट्रीम?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।