Thamma OTT Release: चल गया पता! थिएटर्स के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर थामा मचाएगी दहशत, कब से होगी स्ट्रीम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट रिलीज हॉरर कॉमेडी थामा (Thamma) बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हुए हैं और इसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी आयुष्मान खुराना की थामा 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर पहले से ही फिल्मी गलियारों में काफी बज बना हुआ था। अब मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई भी कर रही है। इस बीच पता चल गया है कि यह फिल्म बड़े पर्दे से उतरने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां आएगी।

बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थामा चाहे हिंदी हो या फिर साउथ मूवी... बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना तय है। कुछ महीने भर में ही ऑनलाइन स्ट्रीम होने लगती हैं और कुछ को आने में दो महीने लग जाते हैं। अगर आप थामा की ओटीटी रिलीज की राह तक रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।