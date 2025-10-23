Thamma OTT Release: चल गया पता! थिएटर्स के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर थामा मचाएगी दहशत, कब से होगी स्ट्रीम?
Thamma OTT Release Date: आदित्य सरपोतदर निर्देशित हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है। बड़े पर्दे से उतरने के बाद यह ओटीटी पर कब स्ट्रीम होगी, जानिए यहां।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट रिलीज हॉरर कॉमेडी थामा (Thamma) बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हुए हैं और इसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।
मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी आयुष्मान खुराना की थामा 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर पहले से ही फिल्मी गलियारों में काफी बज बना हुआ था। अब मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई भी कर रही है। इस बीच पता चल गया है कि यह फिल्म बड़े पर्दे से उतरने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां आएगी।
बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थामा
चाहे हिंदी हो या फिर साउथ मूवी... बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना तय है। कुछ महीने भर में ही ऑनलाइन स्ट्रीम होने लगती हैं और कुछ को आने में दो महीने लग जाते हैं। अगर आप थामा की ओटीटी रिलीज की राह तक रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी थामा?
दरअसल, थामा इतनी जल्दी बड़े पर्दे से उतरकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आने वाली है। ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स थामा को करीब 8 हफ्ते बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर हिंदी मूवीज 8 हफ्ते के आसपास ही ऑनलाइन स्ट्रीम होती हैं। इस लिहाज से यह फिल्म दिसंबर के आखिरी या फिर नए साल के मौके पर ओटीटी पर आ सकती है। बात करें प्लेटफॉर्म की तो बताया जा रहा है कि थामा अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम की जाएगी।
क्या है थामा की कहानी?
मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अभी तक आपने भूत और भूतनी की कहानी देखी होगी, लेकिन थामा में बैताल को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आलोक को एक बैताल से प्यार हो जाता है और फिर उसकी थामा बनने की जर्नी शुरू होती है। फिल्म में स्त्री, मुंज्या और भेड़िया का रिफ्रेंस भी दिया गया है।
