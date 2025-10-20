Thamma से पहले OTT पर देख डालिए आयुष्मान खुराना की ये 5 धांसू फिल्में, कॉमेडी और थ्रिल का मिलेगा पूरा मजा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी आगामी हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा (Thamma) को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है और ट्रेलर ने पहले से ही दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है।

21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही यह फिल्म दर्शकों को डराने के साथ-साथ ह्यूमर से मनोरंजन भी करेगी। अपनी लीक से हटकर फिल्मों के लिए जाने जाने वाले आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर एक अनोखे जॉनर में कदम रखा है।

अगर आप सिनेमाघरों में जाकर थामा देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको उससे पहले आयुष्मान खुराना की बेहतरीन फिल्में जरूर देख लेनी चाहिए। यह फिल्में कॉमेडी, रोमांस और थ्रिल से भरी हुई हैं। यहां देखिए ओटीटी पर मौजूद आयुष्मान की बेस्ट मूवीज की लिस्ट...

अंधाधुन (Andhadhun) अगर आपको डार्क कॉमेडी के साथ-साथ सस्पेंस थ्रिलर पसंद है तो 2018 में रिलीज हुई फिल्म अंधाधुन जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसका सस्पेंस आपको आखिर तक फिल्म से जोड़े रखेगा। मूवी में मंझे हुए कलाकार तब्बू और राधिका आप्टे भी लीड रोल में हैं।

OTT- Netflix ड्रीम गर्ल (Dream Girl) कॉमेडी से भरी आयुष्मान खुराना की ये फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए। इसमें उन्होंने करम नाम के एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है जो महिला की आवाज (पूजा) में बात करके लोगों को दीवाना बना देता है।

OTT- Jio Hotstar एन एक्शन हीरो (An Action Hero) यह फिल्म एक बॉलीवुड एक्शन हीरो (आयुष्मान खुराना) की कहानी है, जो एक दुर्घटना के कारण मुसीबत में फंस जाता है और एक राजनीतिक व्यक्ति (जयदीप अहलावत) के साथ चूहे-बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। फिल्म में तेज़-तर्रार एक्शन है, साथ ही बॉलीवुड और मीडिया की चकाचौंध पर कटाक्ष भी है। यह एक मज़ेदार और रोमांच से भरपूर रोलर-कोस्टर राइड है, जो आपको बांधे रखेगी।