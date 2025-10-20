Thamma First Review: थिएटर्स में देखने लायक है हॉरर कॉमेडी थामा? फिल्म का पहला रिव्यू आया सामने
Thamma First Review: मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर कॉमेडी 'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। हालांकि, फर्स्ट रिव्यू में जानिए कि मूवी कैसी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्त्री, मुंज्या और भेड़िया जैसी फिल्में देने वाली मैडॉक फिल्म्स अब नई हॉरर कॉमेडी थामा (Thamma) लेकर आ रही है। दिनेश विजन की पिछली हॉरर कॉमेडीज को तो अच्छी कामयाबी हासिल हुई। अब थामा को लेकर भी फिल्मी गलियारों में खूब बज बना हुआ है।
थामा की रिलीज को अभी एक दिन बचा है। फिल्म कल यानी 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अगर आप यह फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि यह मूवी कैसी है।
कैसी है थामा मूवी?
दरअसल, थामा का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श समेत कई लोगों ने हॉरर कॉमेडी का रिव्यू शेयर किया है। तरण आदर्श ने तो इसे फुल एंटरटेनिंग बताया है और चार रेटिंग दे डाली है। एक्स हैंडल पर क्रिटिक ने लिखा, "मैडॉक फिल्म्स एक और विजेता लेकर आई है। ह्यूमर, सुपरनैचुरल और रोमांस का एक बेहतरीन मिश्रण। कहानी एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर ले जाती है। यह अनएक्सपेक्टेड है।"
#OneWordReview...#Thamma: TERRIFIC.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 19, 2025
Rating: ⭐⭐⭐⭐️#MaddockFilms delivers yet another winner… A delicious cocktail of humour, supernatural, and romance... Takes a completely uncharted path as far as the plot goes… EXPECT THE UNEXPECTED! #ThammaReview
Director… pic.twitter.com/hkMow8xkXt
तरण आदर्श ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार और कलाकारों आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल की परफॉर्मेंस को भी सराहा है।
थामा का म्यूजिक-बीजीएम भी अव्वल
एक यूट्यूबर रवि चौधरी ने भी फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर किया है। उन्होंने फिल्म को पांच में से साढ़े चार रेटिंग दे दी है और फिल्म को टोटल एंटरटेनर बताया है। फिल्म ह्यूमर, हॉरर, इमोशनल और देसी लोककथा से भरपूर है। आयुष्मान खुराना ने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। रश्मिका ने भी अपने किरदार में शाइन किया है और नवाज व परेश की अभिनय की भी तारीफ हो रही है। फिल्म के बीजीएम और म्यूजिक की भी सराहना हो रही है।
Just Watched #Thamma— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) October 20, 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️½ (4.5/5)
A total entertainer! A blend of humour, horror, emotion, and desi folklore that keeps you hooked till the last frame.#AyushmannKhurrana delivers a career-best act — balancing fear & comedy like a pro.
#RashmikaMandanna shines bright in a… pic.twitter.com/wwJt64B9nN
थामा के फर्स्ट रिव्यू से दर्शकों के बीच उत्साह और बढ़ गया है। यह फिल्म एडवांस बुकिंग में वैसे ही छप्परफाड़ कमाई कर रही है। अब देखते हैं कि दर्शकों इसे कितना पसंद करते हैं।
