Video: सगाई के बाद ब्वॉयफ्रेंड के साथ पहली बार नजर आईं Huma Qureshi, Thamma की स्क्रीनिंग पर स्पॉट हुआ कपल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा की 18 अक्टूबर को स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। रेड कार्पेट से कई फोटोज और वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें कई सारे सितारे इस खास मौके पर मौजूद रहे। लेकिन एक जोड़ी जिसने सभी का ध्यान खींचा वो थी हुमा कुरैशी और उनके कथित ब्वॉयफ्रेंड रचित सिंह की जोड़ी।

पिछले महीने ये खबर आई थी कि एक्ट्रेस ने गुपचुप सगाई कर ली है। अब अगर ये सही है तो इंगेजमेंट के बाद से इसे उनकी साथ में पहला पब्लिक अपियरेंस माना जा रहा है। एक्ट्रेस ने शेयर किया था क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहे वीडियो में हुमा और रचित रेड कार्पेट पर हाथ पकड़े, मुस्कुराते हुए और कैमरों के लिए पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस इस दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री नोटिस करने लगे। सितंबर में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने सगाई कर ली है। हालांकि हुमा ने इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने 17 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर एक मैसेज लिखा था।