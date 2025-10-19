Video: सगाई के बाद ब्वॉयफ्रेंड के साथ पहली बार नजर आईं Huma Qureshi, Thamma की स्क्रीनिंग पर स्पॉट हुआ कपल

Language
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:51 PM (IST)

    अभिनेत्री हुमा कुरैशी हाल ही में एक दिवाली पार्टी में अपने कथित प्रेमी के साथ नज़र आईं, जिसके बाद वे अपने रोमांस को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। जैसे ही पपराज़ी ने उनकी तस्वीरें लीं, अफवाहें तेज़ हो गईं और यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि वह कौन हैं।

    अपने ब्वॉयफ्रेंड रचित के साथ हुमा कुरैशी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा की 18 अक्टूबर को स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। रेड कार्पेट से कई फोटोज और वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें कई सारे सितारे इस खास मौके पर मौजूद रहे। लेकिन एक जोड़ी जिसने सभी का ध्यान खींचा वो थी हुमा कुरैशी और उनके कथित ब्वॉयफ्रेंड रचित सिंह की जोड़ी।

    पिछले महीने ये खबर आई थी कि एक्ट्रेस ने गुपचुप सगाई कर ली है। अब अगर ये सही है तो इंगेजमेंट के बाद से इसे उनकी साथ में पहला पब्लिक अपियरेंस माना जा रहा है।

    एक्ट्रेस ने शेयर किया था क्रिप्टिक पोस्ट

    वायरल हो रहे वीडियो में हुमा और रचित रेड कार्पेट पर हाथ पकड़े, मुस्कुराते हुए और कैमरों के लिए पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस इस दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री नोटिस करने लगे। सितंबर में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने सगाई कर ली है। हालांकि हुमा ने इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने 17 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर एक मैसेज लिखा था।

    वायरल हो रहा एक्ट्रेस का वीडियो

    हुमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेमन बाउल की एक तस्वीर शेयर की और बताया कि वह साउथ कोरिया में हैं। उन्होंने लिखा,"सभी को शांत होने की जरूरत है और शांति से काम करें।" उनकी सगाई की अटकलें तब शुरू हुईं जब सिंगर अकासा सिंह ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, "स्वर्ग के इस छोटे से टुकड़े को बेहतरीन नाम देने के लिए बधाई, हुमा। आपके साथ ये बेस्ट नाइट थी।"

    इसके अलावा रचित के जन्मदिन पर भी हुमा नजर आई थीं जिसने इस अफवाह के लिए आगे में घी डालने का काम किया। इस मौके की एक तस्वीर शेयर करते हुए रचित ने लिखा था, "दो कांटों के बीच एक गुलाब... जश्न और जन्मदिन के प्यार के लिए शुक्रिया।" इस तस्वीर में हुमा उनके बगल में पोज देती नजर आ रही थीं।

    पहले किसे डेट कर रही थीं हुमा

    इससे पहले साल 2022 तक हुमा फिल्म निर्माता मुदस्सर अजीज के साथ रिलेशनशिप में थीं, जिन्होंने उनकी फिल्म डबल एक्सएल लिखी थी। दोनों के बीच रिश्ता स्थिर चल रहा था, लेकिन लगभग तीन साल तक डेटिंग करने के बाद आखिरकार अलग हो गए।

