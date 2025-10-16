Delhi Crime 3: दिल्ली पुलिस को घुटनों पर लाने के लिए तैयार है 'बड़ी दीदी', इस दिन Netflix पर खुलेगा सबसे बड़ा राज
Delhi Crime Season 3: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें दिल्ली क्राइम का नाम जरूर शामिल होता है। अभिनेत्री शेफाली शाह स्टारर इस क्राइम थ्रिलर का एलान कर दिया गया है। साथ ही सीरीज का लेटेस्ट टीजर भी रिलीज कर दिया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Crime 3 Teaser Video: अभिनेत्री शेफाली शाह क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को ऑडियंस काफी पसंद करते हैं। इस सीरीज के तीसरे सीजन की रिलीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब मेकर्स ने दिवाली से पहले सिनेप्रेमियों को दिल्ली क्राइम 3 की अनाउंसमेंट कर नायाब तोहफा दिया है।
वेब सीरीज का लेटेस्ट टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली पुलिस एक नए केस की चुनौती का सामना करती नजर आ रही है। इस बार राजधानी पुलिस का नया दुश्मन कौन है, उसकी जानकारी आपको दिल्ली क्राइम 3 का टीजर देखने पर मिलेगी।
दिल्ली क्राइम का टीजर आया सामने
चर्चित निर्भया गैंगरेप मामले से जुड़ा वेब सीरीज दिल्ली क्राइम का पहला सीजन साल 2019 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इसके बाद 2022 में सीरीज का दूसरा सीजन सामने आया था, जिसमें कच्छा बनियान गैंग की धरपकड़ के मामले को दर्शाया गया। अब दिल्ली क्राइम सीजन 3 की आधिकारिक घोषणा नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ कर दी गई है। सीरीज का टीजर वीडियो नेटफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है।
1 मिनट 4 सेकंड के इस टीजर में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इस बार नई दुश्मन बड़ी दीदी का सामना कर रही है। जो राजधानी में लड़कियों की तस्करी करती है। इस किरदार में अभिनेत्री हुमा कुरैशी नजर आ रही हैं। लेडी खलानियका के तौर पर हुमा काफी जच रही हैं। इसके अलावा शेफाली शाह और उनकी टीम इस बड़ी दीदी की गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश करती दिख रही है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली क्राइम 3 का ये लेटेस्ट टीजर काफी शानदार है और इसे देखने बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। इससे पहले दिल्ली क्राइम के दोनों सीजन सफल साबित हुए और ओटीटी पर मस्ट वॉच बने हैं।
कब रिलीज होगी दिल्ली क्राइम 3
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की अनाउंसमेंट के बाद हर कोई इस वेब सीरीज की रिलीज का इंतजार कर रहा है। गौर करें सीरीज की रिलीज डेट की तरफ तो दिवाली के बाद 13 नवंबर 2025 को दिल्ली क्राइम 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी।
