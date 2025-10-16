Delhi Crime 3: दिल्ली पुलिस को घुटनों पर लाने के लिए तैयार है 'बड़ी दीदी', इस दिन Netflix पर खुलेगा सबसे बड़ा राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Crime 3 Teaser Video: अभिनेत्री शेफाली शाह क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को ऑडियंस काफी पसंद करते हैं। इस सीरीज के तीसरे सीजन की रिलीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब मेकर्स ने दिवाली से पहले सिनेप्रेमियों को दिल्ली क्राइम 3 की अनाउंसमेंट कर नायाब तोहफा दिया है।

वेब सीरीज का लेटेस्ट टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली पुलिस एक नए केस की चुनौती का सामना करती नजर आ रही है। इस बार राजधानी पुलिस का नया दुश्मन कौन है, उसकी जानकारी आपको दिल्ली क्राइम 3 का टीजर देखने पर मिलेगी।

दिल्ली क्राइम का टीजर आया सामने चर्चित निर्भया गैंगरेप मामले से जुड़ा वेब सीरीज दिल्ली क्राइम का पहला सीजन साल 2019 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इसके बाद 2022 में सीरीज का दूसरा सीजन सामने आया था, जिसमें कच्छा बनियान गैंग की धरपकड़ के मामले को दर्शाया गया। अब दिल्ली क्राइम सीजन 3 की आधिकारिक घोषणा नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ कर दी गई है। सीरीज का टीजर वीडियो नेटफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है।

कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली क्राइम 3 का ये लेटेस्ट टीजर काफी शानदार है और इसे देखने बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। इससे पहले दिल्ली क्राइम के दोनों सीजन सफल साबित हुए और ओटीटी पर मस्ट वॉच बने हैं।