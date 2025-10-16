Friday Releases: इस शुक्रवार मिलेगा मनोरंजन का महाभंडार, OTT और थिएटर्स को ये फिल्में-सीरीज करेंगी रोशन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday Releases: शुक्रवार का दिन सिने प्रेमियों के लिए ढेर सारा मनोरंजन लेकर आता है। हर वीक फ्राइडे को ओटीटी पर ऐसी सीरीज और थिएटर में ऐसी फिल्में आती हैं, जिनके इंतजार में न जाने ऑडियंस कब से बैठी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार तो दीवाली वीक है, ऐसे में ये शुक्रवार को जगमगाने वाला है। इस शुक्रवार को कौन-कौन सी सीरीज और नई फिल्में थिएटर्स में रोशनी कर देंगी और शुक्रवार ही नहीं, बल्कि दीवाली के पूरे वीकेंड अपना फुल ऑन एंटरटेनमेंट करेंगी, यहां पर देखें उसकी पूरी लिस्ट:

शी वॉक्स इन डार्कनेस (She Walks in Darkness) शी वॉक्स इन डार्कनेस एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें एक यंग एजेंट की कहानी को दर्शाया गया है। वह दक्षिणी फ्रांस में छुपे हुए आतंकवादियों का ठिकाना पता करने के लिए बास्क अलगाववादी समूह ETA में शामिल होती है। ये सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है।

रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

जोनर- पॉलिटिकल थ्रिलर संतोष (Santosh) यूके की तरफ से साल 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म 'संतोष' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है। कहानी नॉर्थ इंडिया के एक गांव में बेस्ड है, जहां एक विधवा औरत को उसके पति के निधन के बाद उसकी पुलिस की नौकरी मिलती है। एक दलित किशोरी के बलात्कार और हत्या की जांच करते हुए संतोष उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। इस फिल्म को संध्या पुरी ने डायरेक्ट किया है। मूवी को बाहरी देशों में काफी प्रशंसा भी मिली।

रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म- लॉयन्स गेट (Lionsgate Play)

जोनर- क्राइम थ्रिलर यह भी पढ़ें- Friday Releases: इस शुक्रवार नहीं रुकेगा थिएटर्स और OTT पर एंटरटेनमेंट, 8 सीरीज-फिल्मों के साथ होगा धमाका टर्न्स द टाइड सीजन 2 (Turn of the Tide Season 2) टर्न्स द टाइड के दूसरे सीजन में एडुआर्डो की कहानी लौट रही है, जो अपने घर राबो दे पेइचे से तीन महीने गायब लौटने के बाद जब घर लौटता है, तो उसे वहां पर सत्ता पूरी पलटी टिकती है। इस सीरीज में एडुआर्डो को अपने पास्ट डिसीजन पर कैसे पछतावा होता है और उसके क्या परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में है।

रिलीज डेट-17 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स

जोनर- ड्रामा सीरीज भागवत चैप्टर 1: राक्षस ( Bhagwat Chapter 1: Raakshas) 'असुर-2' के बाद एक बार फिर से ओटीटी की दुनिया में एक नए किरदार के साथ 'जॉली एलएलबी 2' एक्टर अरशद वारसी लौट रहे हैं। उनकी मूवी 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' इस शुक्रवार ही रिलीज हो रही है, जिसके इंतजार में फैंस काफी समय से बैठे हुए थे। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें अरशद के साथ 'पंचायत' के सचीव जी अभिषेक त्रिपाठी भी मुख्य भूमिका में हैं।

रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म- ZEE5

जोनर- साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर के-रैंप (K-Ramp) किरण अब्बावरम और युक्ति थरेजा स्टारर एक तेलुगु भाषीय फिल्म है, जो दीवाली से 2 दिन पहले थिएटर में रिलीज हो रही है। फिल्म में प्यार के साथ-साथ मिस्ट्री है, जो ऑडियंस को थिएटर तक खींचकर ले आएगा। मूवी के निर्देशन की कमान जय नानी ने संभाली है।

रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म- थिएटर

जोनर- मिस्ट्री रोमांस डीजल (Diesal) तमिल भाषा में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म 'डीजल' भी दीवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में पी साई कुमार, अनन्या, करुनास, रमेश थीलक, काली वेंकट मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी एक निडर व्यक्ति की है, जो बेधड़क होकर भ्रष्टाचार का सामना करता है।

रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म- थिएटर

जोनर- एक्शन ड्रामा हॉलीवुड हसलर: ग्लिट्ज, ग्लैम एंड स्कैम (Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam) हॉलीवुड हसलर: ग्लिट्ज, ग्लैम एंड स्कैम एक डॉक्यूमेंट सीरीज है, जिसे तीन पार्ट्स में बनाया गया है। कहानी एस्पायरिंग एक्टर जैक हॉरविट्ज के राइज एंड फॉल की कहानी है। जो एक 650 मिलियन के पोनजी स्किम में फंस जाता है।

रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो (Prime Video)

जोनर- डॉक्यु सीरीज गुड न्यूज (Good News) गुड न्यूज की कहानी सरकारी अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्योंगयांग जा रहे एक हाइजैक प्लेन के रास्ते को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। सुल क्यूंग गु, होंग क्यूंग और रयू सेउंग बम स्टारर ये फिल्म रियल घटना पर आधारित है।