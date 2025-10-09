Friday Releases: इस शुक्रवार नहीं रुकेगा थिएटर्स और OTT पर एंटरटेनमेंट, 8 सीरीज-फिल्मों के साथ होगा धमाका
इस शुक्रवार सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन की भरमार रहेगी। दर्शकों के लिए 8 नई सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा शामिल हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होंगी। इस सप्ताह दर्शकों को मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday New Releases: शुक्रवार का दिन दर्शकों के लिए बेहद खास होता है। क्योंकि, इस दिन उनकी फेवरेट सीरीज और फिल्में ओटीटी से लेकर सिनेमाघरों तक में रिलीज होती है। बीते पूरे हफ्ते थिएटर में ऋषभ शेट्टी की मूवी कांतारा चैप्टर 1 का बोलबाला थिएटर्स में रहा।
वहीं इस शुक्रवार सस्पेंस से लेकर कॉमेडी और हॉरर-रोमांस, कौन-कौन से जोनर की फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी, इसकी पूरी लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से देख लेते हैं ओटीटी और थिएटर में इस बार कितना एंटरटेनमेंट दर्शकों को मिलेगा।
द नैना मर्डर्स (The Naina Murder Case)
ये इंटेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज एसीपी संयुक्ता दास की कहानी को दर्शाती है, जो पूर्व पुलिस ऑफिसर थीं। वह एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में तब उलझ जाती है, जब एक राजनेता की गाड़ी में एक लड़की की लाश मिलती है। समय बीतता जा रहा है ऐसे में क्या वह इस गुत्थी को सुलझा पाएंगी या नहीं, कहानी इस बारे में हैं। सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिका में है।
रिलीज डेट-10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)
जोनर-क्राइम थ्रिलर
ओल्ड मनी (Old Money)
ये तुर्किश ड्रामा एक खुद के दम पर सब कुछ हासिल करने वाली मुगल उस्मान और पावरफुल आदमी निहाल के बीच के प्यार और पावर की कहानी है। इस्तांबुल पर आधारित इस सीरीज में असली एनवर, एंगिन अक्यूरेक और सेरकान अल्तुनोरक ने मुख्य भूमिका निभाई है।
रिलीज डेट- 10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर- रोमांटिक ड्रामा
द वुमन इन केबिन 10 (The Woman in Cabin 10)
ये रोमांचक साइकोलॉजिकल थ्रिलर रुथ वारे की नॉवेल पर बेस्ड है। ये एक ट्रेवल जर्नलिस्ट लौरा ब्लैकलॉक की कहानी है, जिसे ये यकीन होता है कि उसने अपनी आंखों से एक आदमी को लग्जरी क्रू से पानी में किसी को फेंकते हुए देखा है। जब इस बारे में सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का पता चलता है, तो उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है।
रिलीज डेट- 10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
जोनर-साइकोलॉजिकल थ्रिलर
मिराई (Mirai)
बीते महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई तेलुगु भाषीय फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म मिराई भी इस फ्राइडे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है। ये कहानी वेधा की है, जो एक अनाथ है। उसकी जिंदगी तब उथल-पुथल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे नौ पवित्र ग्रंथों को एक उभरते हुए अंधकारमय प्रभु से बचाना है। इस फिल्म में तेजा सज्जा और ऋतिका नायक मुख्य भूमिका में हैं।
रिलीज डेट- 10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- जियोहॉटस्टार
जोनर - एक्शन थ्रिलर
अरी: माय नेम इस नोबडी (Ari: My Name is Nobody)
साउथ फिल्में हिंदी दर्शकों को भी काफी पसंद आती है। इसलिए हिंदी के साथ-साथ हम आपके लिए थिएटर में रिलीज होने वाली साउथ फिल्मों की लिस्ट भी लेकर आए हैं। इस शुक्रवार मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'अरी: माय नेम इस नोबडी' सिनेमाहॉल में रिलीज हो रही है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है, जिसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल कर दावा करता है कि किसी की भी विश पूरी हो सकती है। उसे अलग-अलग तरह के जैसे गुस्सैल, लस्ट से भरे, घमंडी, लालची और जैलेस लोग मदद मांगते हैं।
रिलीज डेट- 10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- थिएटर
जोनर- मिस्ट्री थ्रिलर
मटन सूप (Mutton Soup)
मटन सूप एक क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जो तेलुगु में बनी है। फिल्म की कहानी एक युवा पत्नी और पति पर बेस्ड है, जिन्हें अपनी शादी के दौरान और बाद में काफी प्रॉब्लम आती है। एक दिन उनकी लाइफ में अचानक ऐसी घटना घटती है, जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है। वह घटना क्या है, इसके लिए थिएटर में आपको ये मूवी देखनी होगी
रिलीज डेट- 10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- थिएटर
जोनर- सस्पेंस-क्राइम थ्रिलर
कुरुक्षेत्र (Kurukshetra: The Great War of Mahabharata)
अगर आप महावतार नरसिम्हा की तरह एक बार फिर से बेस्ट एंटरटेनमेंट सीरीज देखने के इच्छुक हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत देख सकते हैं, जिसमें पांडव और कौरवों के बीच 18 दिन तक चले युद्ध को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है।
रिलीज डेट- 10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
जोनर- एनिमेशन
जॉन कैंडी- आई लाइक मी (John Candy: I Like Me)
जैसे की इस फिल्म का टाइटल है, ठीक उसी तरह से जॉन कैंडी: आई लाइक मी की कहानी है, जो लाइफ, करियर और संघर्षों को दर्शाती कहानी है। इस फिल्म में कैनेडियन एक्टर जॉन कैंडी ने काम किया है।
रिलीज डेट- 10 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video)
जोनर: डॉक्यूमेंट्री
