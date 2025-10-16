Language
    1 घंटे 53 मिनट की दमदार मूवी ने OTT पर मारी एंट्री, अजीबोगरीब प्रेम कहानी घुमा देगी आपका दिमाग

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:43 PM (IST)

    लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर एक मस्ट वॉच मूवी रिलीज हो गई है। करीब 2 घंटे की ये फिल्म 2023 में शुरू हुई ट्रिलॉजी की तीसरी किश्त है जिसको लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता थी। जानिए इस फिल्म के बारे में। 

    ओटीटी पर रिलीज हो गई है ये फिल्म। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर मनोरंजन की जरा सी भी कमी नहीं है। हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं जो आते ही छा जाती हैं। गुरुवार को भी एक मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी रिलीज हुई है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।

    यह फिल्म रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई है। यह एक ट्रिलॉजी है जिसके दो पार्ट्स को काफी पसंद किया गया था। पिछले एक साल से दर्शकों को इसकी तीसरी फिल्म का इंतजार था जो अब आखिरकार पूरा हो गया है।

    आवर फॉल्ट की स्टार कास्ट

    यह फिल्म है आवर फॉल्ट (Our Fault)। डोमिंगो गोंजालेज के निर्देशन में बनी स्पैनिश रोमांटिक ड्रामा आवर फॉल्ट में निकोल वालेस (Nicole Wallace) और गेब्रियल ग्वेरा (Gabriel Guevara) लीड रोल में हैं। दोनों की केमिस्ट्री पिछली दो फिल्मों में भी खूब पसंद की गई थी।

    our fault

    Photo Credit - X

    क्या है फिल्म की कहानी?

    फिल्म की कहानी सौतेले भाई-बहन निक (गेब्रियल) और नोआ (निकोल) की है। दोनों के माता-पिता की एक-दूसरे से शादी होती है और नोआ को अपने सौतेले पिता के पास शिफ्ट होना पड़ता है। यहीं उसका लगाव उसके बेटे निक से होता है। पहले ट्रिलॉजी में दोनों का इश्क दिखाया गया है और दूसरे पार्ट यानी योर फॉल्ट में उनके अलग होने की कहानी दिखाई गई है।

    ओटीटी पर कहां देखें आवर फॉल्ट?

    अब आवर फॉल्ट यानी ट्रिलॉजी की तीसरी फिल्म में दिखाया जाएगा कि दोनों अपनी-अपनी गलती मानकर एक साथ आते हैं या नहीं। उनके माता-पिता उन्हें अपनाते हैं या नहीं। फिल्म लंबे इंतजार के बाद ओटीटी पर रिलीज हो गई है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देख सकते हैं।

    our fault movie

    Photo Credit - X

    ओटीटी पर मौजूद हैं माय फॉल्ट और योर फॉल्ट

    इस ट्रिलॉजी की पिछली दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। पहली फिल्म माय फॉल्ट 2023 में रिलीज हुई थी और योर फॉल्ट 2024 में ओटीटी पर आई थी। यह फिल्में भी प्राइम वीडियो पर ही मौजूद हैं। 

