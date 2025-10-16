Netflix पर गदर काट रही है महा फ्लॉप, ट्रेंडिंग में अव्वल निकली 3 महीने पुरानी फिल्म
अक्सर देखा जाता है कि जो मूवी सिनेमाघरों में महा फ्लॉप रहती हैं, ओटीटी (OTT) पर आकर वह मस्ट वॉच बन जाती है। ऐसा ही कुछ आलम फिलहाल 2025 में आई बॉलीवुड की एक सुपर फ्लॉप मूवी को लेकर देखने को मिल रहा है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हाल ही में एक फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसे इस साल 3 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर 2 घंटे 24 मिनट की ये मूवी महा फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन अब ओटीटी पर आते ही इसकी किस्मत बदल गई है और फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है।
ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये किस सुपरस्टार की फिल्म है।
ओटीटी पर छाई ये फ्लॉप मूवी
नेटफ्लिक्स की जिस मूवी की फिलहाल चर्चा की जा रही है, उसे 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और ऑडियंस-क्रिटिक्स की तरफ से इसे नेगेटिव रिव्यू मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मल्टी स्टारर मूवी का बजट 130 करोड़ के आस-पास था। जबकि इसकी कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ और वर्ल्डवाइड 65 का कलेक्शन ही कर सकी।
यह भी पढ़ें- Friday Releases: इस शुक्रवार मिलेगा मनोरंजन का महाभंडार, OTT और थिएटर्स को ये फिल्में-सीरीज करेंगी रोशन
इन आंकड़ों के आधार पर फिल्म के मेकर्स काफी घाटे में रहे। मूवी की कहानी एक सरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गैंगस्टर्स की फैमिली में एक शादी की वजह से फंस जाती है। फिल्म का जॉनर कॉमेडी है और बीच-बीच में आपको इसमें एक्शन भी देखने को मिलेगा। आपको हिंट देते हुए बता दें कि ये मूवी साल 2010 में रिलीज हुई अजय देवगन (Ajay Devgn) की सुपरहिट फिल्म का सीक्वल है।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात फिल्म सन ऑफ सरदार 2 (Son Of Sardaar 2) की हो रही है। जी हां सन ऑफ सरदार 2 फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टॉप-5 में ट्रेंडिंग कर रही है। 2025 की महा फ्लॉप होने के बावजूद ये कॉमेडी थ्रिलर ओटीटी पर मस्ट वॉच बन गई है।
काम न आया सुपरस्टार्स का मेला
दरअसल सन ऑफ सरदार 2 में सुपरस्टार्स की भरमार है। अजय देवगन के अलावा इस मूवी में रवि किशन, नीरु बाजवा, दीपक डोबरियाल, विंदू दारा सिंह, संजय मिश्रा, मृणाल ठाकुर और चंकी पांडे जैसे कई कलाकार अहम किरदारों में नजर आए। इसके बावजूद सन ऑफ सरदार 2 दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।