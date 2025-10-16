Netflix पर गदर काट रही है महा फ्लॉप, ट्रेंडिंग में अव्वल निकली 3 महीने पुरानी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हाल ही में एक फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसे इस साल 3 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर 2 घंटे 24 मिनट की ये मूवी महा फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन अब ओटीटी पर आते ही इसकी किस्मत बदल गई है और फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है।

ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये किस सुपरस्टार की फिल्म है। ओटीटी पर छाई ये फ्लॉप मूवी नेटफ्लिक्स की जिस मूवी की फिलहाल चर्चा की जा रही है, उसे 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और ऑडियंस-क्रिटिक्स की तरफ से इसे नेगेटिव रिव्यू मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मल्टी स्टारर मूवी का बजट 130 करोड़ के आस-पास था। जबकि इसकी कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ और वर्ल्डवाइड 65 का कलेक्शन ही कर सकी।

अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात फिल्म सन ऑफ सरदार 2 (Son Of Sardaar 2) की हो रही है। जी हां सन ऑफ सरदार 2 फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टॉप-5 में ट्रेंडिंग कर रही है। 2025 की महा फ्लॉप होने के बावजूद ये कॉमेडी थ्रिलर ओटीटी पर मस्ट वॉच बन गई है।