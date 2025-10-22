Language
    Thamma Worldwide Box Office :आयुष्मान की फिल्म की बल्ले बल्ले! पहले ही दिन स्त्री और सैयारा के छुड़ाए छक्के

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    Thamma Worldwide Box-Office Collection: आदित्य सरपोतदार निर्देशित 'थामा' आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। इस वैम्पायर-कॉमेडी ने दिवाली पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा। थामा ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25.11 करोड़ रुपये की कमाई की। जानिए कितना रहा वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

    आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म का कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी 'थामा' पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी दुनिया की इस फिल्म ने 21 अक्तूबर को रिलीज के साथ ही दीवाली की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाया। फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार दीवाली के मौके पर निर्माताओं ने उन्हें इसका इनाम दे दिया।

    कितना रहा पहले दिन का कलेक्नशन?

    स्त्री 2 की सफलता के बाद थामा मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर कॉमेडी फिल्म है। रिलीज के पहले दिन थामा को ऑडियंस और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, जिसकी वजह से थिएटर्स के बाहर पहले ही दिन दर्शक लंबी लाइन लगाकर पहुंचने लगे। अब बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन की तो पहले गिन मूवी ने भारतभर में 25 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा दुनियाभर में भी इसका प्रदर्शन शानदार रहा।

    वर्ल्डवाइड थामा का कमाल

    बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मु्ताबिक सुबह के शो में दर्शकों की संख्या कमी देखने को मिली जोकि 15 से 16 तक रही, लेकिन शाम आते-आते दर्शकों की संख्या बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई। विदेशों में भी फिल्म की धमाकेदार शुरुआत देखने को मिली। फिल्म ने 250,000 डॉलर से थोड़ा कम की कमाई की। लेकिन यह एक अपेक्षित संख्या थी क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में दिवाली की छुट्टी नहीं होती, जिससे फिल्म को विदेशों में हफ्ते के बीच में रिलीज किया गया। इस तरह,पहले दिन इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 32 करोड़ रुपये हो गई है।

    इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

    थामा की जबरदस्त ओपनिंग इस साल की हिंदी फिल्मों में से एक है। इस तरह इसने वर्ल्डवाइड 30 करोड़ की कमाई करने वाली सैयारा जैसी कुछ बड़ी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही इसने मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) की अन्य फ़िल्मों जैसे स्त्री (10 करोड़ रुपये), भेड़िया (12 करोड़ रुपये) और मुंज्या (5 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये छावा के 47 करोड़ रुपये और स्त्री 2 के 80 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग से अभी भी पीछे रह गई है। स्त्री 2 के नाम अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग वाली भारतीय हॉरर फिल्म का रिकॉर्ड है।

