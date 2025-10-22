Thamma Worldwide Box Office :आयुष्मान की फिल्म की बल्ले बल्ले! पहले ही दिन स्त्री और सैयारा के छुड़ाए छक्के

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी 'थामा' पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी दुनिया की इस फिल्म ने 21 अक्तूबर को रिलीज के साथ ही दीवाली की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाया। फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार दीवाली के मौके पर निर्माताओं ने उन्हें इसका इनाम दे दिया।

कितना रहा पहले दिन का कलेक्नशन? स्त्री 2 की सफलता के बाद थामा मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर कॉमेडी फिल्म है। रिलीज के पहले दिन थामा को ऑडियंस और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, जिसकी वजह से थिएटर्स के बाहर पहले ही दिन दर्शक लंबी लाइन लगाकर पहुंचने लगे। अब बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन की तो पहले गिन मूवी ने भारतभर में 25 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा दुनियाभर में भी इसका प्रदर्शन शानदार रहा।