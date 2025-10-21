Language
    Thamma Collection Day 1: आ गया थामा! बॉक्स ऑफिस पर 'वैम्पायर्स' का खूनी खेल, ओपनिंग डे पर हुई नोटों की बारिश

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    Thamma Box Office Collection: अभिनेता आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी मूवी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर थामा धमाकेदार शुरुआत मिली है। 

    थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma Day 1 Collection: मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म थामा को आज से दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। लंबे समय से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे और अब ये हॉरर कॉमेडी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करने के लिए आ गई है।

    दीवाली के सीजन में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने अपने दावेदारी पेश कर दी है और रिलीज के पहले दिन बंपर कलेक्शन करके दिखाया है। आइए फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई पर एक नजर डालते हैं।

    थामा ने बॉक्स ऑफिस पर मारी एंट्री

    स्त्री 2 की सफलता के बाद थामा मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर कॉमेडी फिल्म है। बीते साल इस मूवी की अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से कर दी गई थी। जिसके बाद से हर कोई इसकी रिलीज का इंतजार कर रहा था। फिलहाल रिलीज के पहले दिन थामा को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से भर-भर के पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, जिसकी वजह से थिएटर्स के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं।

    गौर किया जाए थामा के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के खबर लिखे जाने तक इस हॉरर कॉमेडी ने करीब 20 करोड़ का कारोबार कर लिया है। हालांकि, इन आंकड़ों में फेरबदल होना तय है। दीवाली के फेस्टिव सीजन के आधार पर थामा के लिए ये शुरुआत अच्छी मानी जा रही है।

    आने वाले दिनों में इस मूवी की कमाई में बढ़ोत्तरी होने की पूरी उम्मीद है। एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन के दम पर ये पहले ही तय हो गया था कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा का बॉक्स ऑफिस पर खाता अच्छे तरीक से खुलेगा। 

    2025 की इन मूवीज की लिस्ट में शुमार हुई थामा

    साल 2025 बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के लिहाज से बॉलीवुड के ठीकठाक रहा है। इस साल की टॉप ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्मों के नाम पर गौर किया जाए तो उसमें छावा, सिकंदर, सैयारा और वॉर 2 जैसी मूवीज के नाम शामिल हैं। अब थामा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार हो गया है। 

