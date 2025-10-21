Thamma Collection Day 1: आ गया थामा! बॉक्स ऑफिस पर 'वैम्पायर्स' का खूनी खेल, ओपनिंग डे पर हुई नोटों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma Day 1 Collection: मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म थामा को आज से दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। लंबे समय से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे और अब ये हॉरर कॉमेडी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करने के लिए आ गई है।

दीवाली के सीजन में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने अपने दावेदारी पेश कर दी है और रिलीज के पहले दिन बंपर कलेक्शन करके दिखाया है। आइए फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई पर एक नजर डालते हैं।

थामा ने बॉक्स ऑफिस पर मारी एंट्री स्त्री 2 की सफलता के बाद थामा मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर कॉमेडी फिल्म है। बीते साल इस मूवी की अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से कर दी गई थी। जिसके बाद से हर कोई इसकी रिलीज का इंतजार कर रहा था। फिलहाल रिलीज के पहले दिन थामा को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से भर-भर के पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, जिसकी वजह से थिएटर्स के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं।

आने वाले दिनों में इस मूवी की कमाई में बढ़ोत्तरी होने की पूरी उम्मीद है। एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन के दम पर ये पहले ही तय हो गया था कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा का बॉक्स ऑफिस पर खाता अच्छे तरीक से खुलेगा।