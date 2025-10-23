Thamma Box Office Day 2: दूसरे दिन थामा की हुई चांदी, आयुष्मान खुराना की फिल्म का कलेक्शन उड़ा देगा होश!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma Box Office Collection Day 2: स्त्री, स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया के बाद मैडॉक फिल्म्स एक और हॉरर कॉमेडी थामा लेकर आए हैं जिसकी कहानी पिछली फिल्मों से एकदम हटके है। पिछली फिल्मों में भूत की कहानी दिखाई गई थी, लेकिन इस मूवी में बैताल को दिखाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मैडॉक फिल्म्स की पिछली हॉरर कॉमेडी मूवीज की सफलता के बाद लोगों को उम्मीद थी कि थामा के साथ भी वे वही वाला क्रेज ला पाएंगे। पहले दिन फिल्म ने धांसू कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया था। अब जानते हैं कि दूसरे दिन भी थामा दर्शकों को सिनेमाघरों में खींच ला पाई या नहीं।

थामा का कलेक्शन आयुष्मान खुराना स्टारर थामा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दीवाली वीकेंड पर फिल्मों को रिलीज करना मेकर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। थामा के साथ भी कुछ ऐसा है। बज के बीच हॉलीडे रिलीज का फिल्म को काफी फायदा मिला है। थामा ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 24 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी। यह आयुष्मान खुराना के करियर की पहली फिल्म है जिसने इतनी बड़ी ओपनिंग की है।