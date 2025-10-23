Thamma Box Office Day 2: दूसरे दिन थामा की हुई चांदी, आयुष्मान खुराना की फिल्म का कलेक्शन उड़ा देगा होश!
Thamma Day 2 Collection: आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर हॉरर कॉमेडी थामा दीवाली के ठीक एक दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन ने मेकर्स को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। अब जानते हैं कि दूसरे दिन फिल्म ने कितना कमाया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma Box Office Collection Day 2: स्त्री, स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया के बाद मैडॉक फिल्म्स एक और हॉरर कॉमेडी थामा लेकर आए हैं जिसकी कहानी पिछली फिल्मों से एकदम हटके है। पिछली फिल्मों में भूत की कहानी दिखाई गई थी, लेकिन इस मूवी में बैताल को दिखाया गया है।
मैडॉक फिल्म्स की पिछली हॉरर कॉमेडी मूवीज की सफलता के बाद लोगों को उम्मीद थी कि थामा के साथ भी वे वही वाला क्रेज ला पाएंगे। पहले दिन फिल्म ने धांसू कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया था। अब जानते हैं कि दूसरे दिन भी थामा दर्शकों को सिनेमाघरों में खींच ला पाई या नहीं।
थामा का कलेक्शन
आयुष्मान खुराना स्टारर थामा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दीवाली वीकेंड पर फिल्मों को रिलीज करना मेकर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। थामा के साथ भी कुछ ऐसा है। बज के बीच हॉलीडे रिलीज का फिल्म को काफी फायदा मिला है। थामा ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 24 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी। यह आयुष्मान खुराना के करियर की पहली फिल्म है जिसने इतनी बड़ी ओपनिंग की है।
यह भी पढ़ें- Thamma Collection Day 1: आ गया थामा! बॉक्स ऑफिस पर 'वैम्पायर्स' का खूनी खेल, ओपनिंग डे पर हुई नोटों की बारिश
दूसरे दिन घटी थामा की कमाई
खैर, धांसू ओपनिंग के बाद भी थामा का कहर खत्म नहीं हुआ है। दूसरे दिन भी इसने अच्छा खासा कारोबार किया है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, थामा ने दूसरे दिन 18 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। एक दीवाने की दीवानियत के क्लैश के बीच थामा का इतना कमाना बहुत बड़ी बात है। हॉलीडे वीक में तो कमाई अच्छी-खासी है, अब देखते हैं कि नॉन-हॉलीडे में इसका क्या हाल होता है।
थामा को टक्कर दे रही एक दीवाने की दीवानियत
बात करें एक दीवाने की दीवानियत की तो इसने भी अच्छा-खासा कलेक्शन किया है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में 16 करोड़ रुपये से ऊपर कारोबार कर लिया है। पहले दिन फिल्म की कमाई 9 करोड़ रुपये थी, जबकि दूसरे दिन 7 करोड़ रुपये।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।