Vash Level 2 OTT: ओटीटी पर दिखेगा काले जादू का खौफनाक खेल, कब और कहां स्ट्रीम होगी ‘वश लेवल 2’?

एटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें वश फ्रेंचाइजी का नाम जरूर शामिल होता है। मूल रूप से गुजराती फिल्म होने के बावजूद हिन्दी में वश ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। पहले पार्ट की सफलता के बाद इस साल वश लेवल 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसने कमर्शियल तौर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थिएटर के बाद अब अभिनेत्री जानकी बोधिवाला स्टारर वश लेवल 2 की ओटीटी रिलीज का एलान मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन ये मूवी कब और कहां स्ट्रीम होने वाली है। ओटीटी पर कहां आ रही है वश लेवल 2 साल 2023 में वश का पहला भाग रिलीज किया गया था, जिसमें वशीकरण की अनोखी कहानी को दर्शाया गया। वश 2 में डर और वशीकरण का लेवल थोड़ा और अप किया गया, जिसे दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से वश लेवल 2 पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जो इसकी सफलता का अहम कारण बना।