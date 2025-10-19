2 घंटे 7 मिनट की क्राइम थ्रिलर ने OTT पर आते ही जमाया कब्जा, IMDb रेटिंग के आधार पर निकली मस्ट वॉच
OTT प्लेटफॉर्म पर बीते दिनों में कई शानदार मूवीज और वेब सीरीज को रिलीज किया गया। उनमें से एक फिल्म ऐसी है, जिसने अपने शानदार कंटेंट के दम पर ओटीटी पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं यहां कौन सी नई क्राइम थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक नई फिल्म को हाल ही में ओटीटी पर स्ट्रीम किया गया है। क्राइम थ्रिलर मूवी का जॉनर है और क्रिटिक्स ने भी इसकी सराहना की है। ऑडियंस भी इस फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रही है। 2 घंटे 7 मिनट की इस फिल्म की स्टोरी को देखकर आपको दिमाग हिल जाएगा और अंत तक आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर कातिल को सजा कैसे मिलेगी।
इतना ही नहीं आईएमडीबी की तरफ से इसे पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जिसके चलते अब ये ओटीटी मूवी मस्ट वॉच बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां किस फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है।
ओटीटी पर छाई हुई ये फिल्म
जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 17 अक्टूबर को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। गौर किया जाए फिल्म की कहानी की तरफ तो इसमें 19 लड़कियों के कत्ल की स्टोरी दर्शायी गई है, जो सच्ची घटना से प्रेरित बताई जा रही है। इस हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन वह अपराधी खुलेआम शहरों में घूम रहा है और एक-एक करके नई-नई लड़कियों को मौत के घाट उतार रहा है।
यह भी पढ़ें- OG OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएंगे Pawan kalyan-इमरान हाशमी , इस दिन स्ट्रीम होगी एक्शन थ्रिलर
इस क्रिमिनल के मर्डर करने का तरीका बाकी हिंदी फिल्मों के हत्यारों से अलग है। ये लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता है, उन्हें घर से भगाकर ले जाता है और उनके साथ सारे गलत काम ज्लैवरी को हथिया लेता। बाद में उन्हें बड़ी चालाकी जहर देकर मौत की नींद सुला देता है। इसके मर्डर इस तरह से प्लान हैं कि पुलिस को लगे कि लड़की का खून नहीं बल्कि उसने आत्महत्या की है।
चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां बात अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर नई फिल्म भागवत चैप्टर 1 राक्षस (Bhagwat Chapter 1 Rakshas) की हो रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।
आईएमडीबी से मिली टॉप की रेटिंग
क्राइम थ्रिलर के तौर पर भागवत (Bhagwat Chapter 1) फिल्म ने अपनी बेहतरीन कहानी से हर किसी को प्रभावित किया है। गौर किया जाए इसकी आईएमडीबी (IMDb) रेटिंग की तरफ तो वह 7.4/10 है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। बता दें कि पंचायत वेब सीरीज के सचिव जी उर्फ अभिनेता जितेंद्र इस फिल्म में खलनायक के किरदार में नजर आए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।