2 घंटे 7 मिनट की क्राइम थ्रिलर ने OTT पर आते ही जमाया कब्जा, IMDb रेटिंग के आधार पर निकली मस्ट वॉच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक नई फिल्म को हाल ही में ओटीटी पर स्ट्रीम किया गया है। क्राइम थ्रिलर मूवी का जॉनर है और क्रिटिक्स ने भी इसकी सराहना की है। ऑडियंस भी इस फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रही है। 2 घंटे 7 मिनट की इस फिल्म की स्टोरी को देखकर आपको दिमाग हिल जाएगा और अंत तक आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर कातिल को सजा कैसे मिलेगी।

इतना ही नहीं आईएमडीबी की तरफ से इसे पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जिसके चलते अब ये ओटीटी मूवी मस्ट वॉच बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां किस फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है। ओटीटी पर छाई हुई ये फिल्म जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 17 अक्टूबर को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। गौर किया जाए फिल्म की कहानी की तरफ तो इसमें 19 लड़कियों के कत्ल की स्टोरी दर्शायी गई है, जो सच्ची घटना से प्रेरित बताई जा रही है। इस हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन वह अपराधी खुलेआम शहरों में घूम रहा है और एक-एक करके नई-नई लड़कियों को मौत के घाट उतार रहा है।

चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां बात अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर नई फिल्म भागवत चैप्टर 1 राक्षस (Bhagwat Chapter 1 Rakshas) की हो रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।