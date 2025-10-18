Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    OG OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएंगे Pawan kalyan-इमरान हाशमी , इस दिन स्ट्रीम होगी एक्शन थ्रिलर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    Pawan Kalyan और इमरान हाशमी की ओजी थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है, जानें कब और कहां?

    prefferd source google
    Hero Image

    ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार पवन कल्याण की ओजी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवन कल्याण स्टारर दे कॉल हिम ओजी थिएटर्स में रिलीज होने के तीन हफ्ते बाद ही एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। 2025 में पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी और ओटीटी दिग्गज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान, पवन कल्याण ने कहा था, 'मैं सभी का आभारी हूं। क्या शानदार काम है, किसी भी अच्छे काम के लिए एक बेहतरीन टीम की जरूरत होती है। मुझे सफलता या कलेक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन ओजी एक बेहतरीन फिल्म है। रवि चंद्रन गरु और नवीन नूली ने बेहतरीन काम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम ओजी यूनिवर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह पूरी तरह से सुजीत की रचना है।

    कब और कहां स्ट्रीम होगी फिल्म

    पोस्टर शेयर करते हुए, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ओटीटी दिग्गज पोस्ट के साथ लिखा, 'एक जमाने में मुंबई में एक तूफान आया था और अब, वह वापस आ गया है। 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में दे कॉल हिम ओजी देखें। सुजीत द्वारा निर्देशित सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Netflix India (@netflix_in)

     

    यह भी पढ़ें- Vijay Deverakonda संग सगाई की बात पर शर्म से लाल हुआ Rashmika Mandanna का चेहरा, वायरल हुआ वीडियो

    बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा प्रदर्शन

    सुजीत द्वारा लिखित इस क्राइम ड्रामा फिल्म में पवन और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इमरान विलेन की भूमिका में हैं। फिल्म में अर्जुन दास और प्रियंका मोहन भी हैं। यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया।

    क्या है फिल्म की कहानी ?

    ओजी एक समुराई से गैंगस्टर बने ओजस गम्भीरा (पवन) की कहानी है, जो कनमनी (प्रियंका) के साथ प्यार और एक सुखद जीवन की तलाश में उस हिंसक दुनिया में लौट आता है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। मोड़ तब आता है जब वह अपने पिता-तुल्य सत्य दादा (प्रकाश राज) की मदद करने के लिए मुंबई लौटता है ताकि ओमी भाऊ (इमरान) और उसके गुंडों को हराने में मदद कर सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

    पवन कल्याण के अलावा, फिल्म में इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास, प्रियंका मोहन और श्रीया रेड्डी जैसे कलाकारों ने काम किया है।

    यह भी पढ़ें- शराब पीने के बाद Bobby Deol खो देते थे अपना आपा, बीवी ने किया सपोर्ट, बोले- 'कोई और होती तो छोड़ देती...'