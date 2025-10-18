OG OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएंगे Pawan kalyan-इमरान हाशमी , इस दिन स्ट्रीम होगी एक्शन थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवन कल्याण स्टारर दे कॉल हिम ओजी थिएटर्स में रिलीज होने के तीन हफ्ते बाद ही एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। 2025 में पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी और ओटीटी दिग्गज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान, पवन कल्याण ने कहा था, 'मैं सभी का आभारी हूं। क्या शानदार काम है, किसी भी अच्छे काम के लिए एक बेहतरीन टीम की जरूरत होती है। मुझे सफलता या कलेक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन ओजी एक बेहतरीन फिल्म है। रवि चंद्रन गरु और नवीन नूली ने बेहतरीन काम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम ओजी यूनिवर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह पूरी तरह से सुजीत की रचना है।

कब और कहां स्ट्रीम होगी फिल्म पोस्टर शेयर करते हुए, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने ओटीटी दिग्गज पोस्ट के साथ लिखा, 'एक जमाने में मुंबई में एक तूफान आया था और अब, वह वापस आ गया है। 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में दे कॉल हिम ओजी देखें। सुजीत द्वारा निर्देशित सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी।