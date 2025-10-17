शराब पीने के बाद Bobby Deol खो देते थे अपना आपा, बीवी ने किया सपोर्ट, बोले- 'कोई और होती तो छोड़ देती...'
अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया कि कभी वह शराब के नशे में इस कदर डूब गए थे कि पीने के बाद वह अपना आपा खो देते थे। उस वक्त उनकी बीवी तान्या देओल (Tanya Deol) ने उन्हें किस तरह संभाला, इस बारे में एक्टर ने बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) का करियर कभी ऊंचाई पर रहा और कभी ऐसा दिन आया कि फिल्में मिलना बंद हो गया। आज वह खलनायक बनकर फिल्मों और वेब सीरीज में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी पत्नी तान्या देओल (Tanya Deol) को दिया है।
बॉबी देओल ने बताया कि कभी वह शराब के नशे में डूब गए थे। वह शराब पीकर अपना आपा खो देते थे और गुस्से में किसी पर बरस जाते थे। उस वक्त उनकी पत्नी तान्या ने ही उन्हें संभाला। अगर उनकी वाइफ की जगह कोई और होती तो उन्हें छोड़ चुकी होतीं।
बीवी के लिए छोड़ी शराब की लत
शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत में बॉबी देओल ने कहा, "मैंने उनसे कहा कि मेरी वाइफ की जगह कोई और महिला होती तो वह मुझे छोड़ चुकी होती क्योंकि शराब आपको खोखला कर देती है, आपके होश उड़ा देती है। आप बकवास करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं। जब आप नशे में होते हैं, तो आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या कहा था। कोई और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं अब और नहीं पीता। एक साल से ज्यादा हो गया है।"
Photo Credit - Instagram
यह भी पढ़ें- Bobby Deol New Film: पॉपकॉर्न ले आओ! अब 'प्रोफेसर' बनेंगे बॉबी देओल, लेटेस्ट धांसू पोस्टर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट
पीने के बाद गुस्सा करते थे बॉबी देओल
बॉबी देओल ने बताया कि शराब पीने के बाद वह अपना आपा खो देते थे। एक्टर ने कहा, "कसम से मुझे इसकी इच्छा ही नहीं होती। यह मेरे लिए जहर जैसा है। हर किसी का शरीर जेनेटिकली अलग तरह से बना होता है और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वह कितना शराबी हो सकता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज शराब पीता था लेकिन इससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब आपका दिमाग खराब हो जाता है तो आप किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा गुस्सा करते हैं।"
Photo Credit - Instagram
बीवी बनी थी मुश्किल घड़ी में सहारा
बॉबी देओल ने बताया कि उनकी बीवी तान्या देओल की वजह से ही वह इस फेज से निकल पाए थे। इसलिए वह कभी उन्हें हल्के में नहीं लेते हैं। बकौल एक्टर, "आपकी बीवी ही आपको उसे गुस्से से बाहर निकालती है क्योंकि वह आपके दर्द को समझती है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ही वह वजह है जिसकी वजह से मैं आज यहां बैठा हूं। उन्होंने मेरा ख्याल रखा। सब कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माता-पिता को महत्व नहीं देता लेकिन आपकी पत्नी, जिस तरह से आपको देखती है, आप अपने माता-पिता को नहीं देख सकते। यही एक बुरा पहलू है। इसलिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। मैंने कभी अपनी पत्नी को हल्के में नहीं लिया।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।