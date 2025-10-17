शराब पीने के बाद Bobby Deol खो देते थे अपना आपा, बीवी ने किया सपोर्ट, बोले- 'कोई और होती तो छोड़ देती...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) का करियर कभी ऊंचाई पर रहा और कभी ऐसा दिन आया कि फिल्में मिलना बंद हो गया। आज वह खलनायक बनकर फिल्मों और वेब सीरीज में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी पत्नी तान्या देओल (Tanya Deol) को दिया है।

बॉबी देओल ने बताया कि कभी वह शराब के नशे में डूब गए थे। वह शराब पीकर अपना आपा खो देते थे और गुस्से में किसी पर बरस जाते थे। उस वक्त उनकी पत्नी तान्या ने ही उन्हें संभाला। अगर उनकी वाइफ की जगह कोई और होती तो उन्हें छोड़ चुकी होतीं।

बीवी के लिए छोड़ी शराब की लत शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत में बॉबी देओल ने कहा, "मैंने उनसे कहा कि मेरी वाइफ की जगह कोई और महिला होती तो वह मुझे छोड़ चुकी होती क्योंकि शराब आपको खोखला कर देती है, आपके होश उड़ा देती है। आप बकवास करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं। जब आप नशे में होते हैं, तो आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या कहा था। कोई और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं अब और नहीं पीता। एक साल से ज्यादा हो गया है।"

पीने के बाद गुस्सा करते थे बॉबी देओल बॉबी देओल ने बताया कि शराब पीने के बाद वह अपना आपा खो देते थे। एक्टर ने कहा, "कसम से मुझे इसकी इच्छा ही नहीं होती। यह मेरे लिए जहर जैसा है। हर किसी का शरीर जेनेटिकली अलग तरह से बना होता है और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वह कितना शराबी हो सकता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज शराब पीता था लेकिन इससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब आपका दिमाग खराब हो जाता है तो आप किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा गुस्सा करते हैं।"