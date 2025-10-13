Bobby Deol New Film: पॉपकॉर्न ले आओ! अब 'प्रोफेसर' बनेंगे बॉबी देओल, लेटेस्ट धांसू पोस्टर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता का आनंद ले रहे हैं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया और अब उन्होंने अपने फैंस को एक और खुशखबरी दे दी है। दरअसल बॉबी ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करके अपने फैंस को एक्साइटेड कर दिया।

इस दिन होगा बड़ा धमाका एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने आगामी प्रोजेक्ट का एक पोस्टर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है... 19 अक्टूबर आग लगा देंगे'। पोस्टर में बॉबी देओल एक जबरदस्त भूमिका में नजर आ रहे हैं जिसमें पता चलता है कि अभिनेता प्रोफेसर व्हाइट नॉइज की भूमिका निभाएंगे। पोस्टर के बैकग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर और बोल्ड में 'कमिंग सून' लिखा हुआ है, जो एक और रोमांचक अपडेट की ओर इशारा करता है। हालांकि, बॉबी देओल के आगामी प्रोजेक्ट के बारे में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है।