    Bobby Deol New Film: पॉपकॉर्न ले आओ! अब 'प्रोफेसर' बनेंगे बॉबी देओल, लेटेस्ट धांसू पोस्टर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता Bobby Deol ने अपने आगामी प्रोजेक्ट की घोषणा से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। प्रोफेसर व्हाइट नॉइज के रूप में एक धमाकेदार पोस्टर साझा करते हुए, बॉबी ने एक एक्शन से भरपूर ड्रामा का वादा किया है। 

    बॉबी देओल ने शेयर किया धांसू पोस्टर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता का आनंद ले रहे हैं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया और अब उन्होंने अपने फैंस को एक और खुशखबरी दे दी है। दरअसल बॉबी ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करके अपने फैंस को एक्साइटेड कर दिया। 

    इस दिन होगा बड़ा धमाका

    एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने आगामी प्रोजेक्ट का एक पोस्टर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है... 19 अक्टूबर आग लगा देंगे'। पोस्टर में बॉबी देओल एक जबरदस्त भूमिका में नजर आ रहे हैं जिसमें पता चलता है कि अभिनेता प्रोफेसर व्हाइट नॉइज की भूमिका निभाएंगे। पोस्टर के बैकग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर और बोल्ड में 'कमिंग सून' लिखा हुआ है, जो एक और रोमांचक अपडेट की ओर इशारा करता है। हालांकि, बॉबी देओल के आगामी प्रोजेक्ट के बारे में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है।

     
     
     
    इस बीच, बॉबी मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में अपनी हालिया उपस्थिति के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक्टर प्रीति जिंटा के साथ नजर आए, दोनों ने सोल्जर में साथ काम किया था।

    बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्में 

    बॉबी देओल के पास कई अपकमिंग रोमांचक फिल्में हैं। वह अगली बार अल्फा एक पॉलीटिकल एक्शन थ्रिलर, जन नायगन और अनुराग कश्यप के साथ एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। वह आश्रम सीजन 4 की भी तैयारी कर रहे हैं।

    बॉबी देओल ने हाल ही में आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अजय तलवार की भूमिका निभाई। इस नेटफ्लिक्स सीरीज में लक्ष्य, सहर बंबा, राघव जुयाल, रजत बेदी, मोना सिंह, मनोज पहवा और अन्य कलाकार शामिल थे।

