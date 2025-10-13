दिवाली पार्टी में Preity Zinta से मिलकर चहके Bobby Deol, बीवी के रिएक्शन ने खींचा सबका ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को दिग्गज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर एक शानदार दिवाली पार्टी होस्ट की जहां सितारों का मेला लग गया। करीना कपूर खान से लेकर कृति सेनन, नीता अंबानी तक कई बड़े सितारों ने पार्टी में शिरकत की।

इस पार्टी में सभी सितारों ने अपने फैशन से तहलका लगाया। कोई शिमरी आउटफिट में कहर ढहाता दिखा तो किसी ने ट्रेडिशनल लुक में चार-चांद लगा दिए। बॉलीवुड एक्टर्स भी फैशन के मामले में पीछे नहीं रहे। दीवाली पार्टी में मिले बॉबी और प्रीति एक तरफ पैपराजी दिवाली पार्टी में शरीक होने वाले सितारों को कैप्चर कर रहे थे, तभी कैमरे में एक क्यूट मोमेंट कैद हुआ, वो भी बॉबी देओल (Bobby Deol) और प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का। दोनों दिवाली पार्टी में एक-दूसरे से टकरा गए और देखते ही गले लगा लिया।

बॉबी की वाइफ ने खींचा ध्यान बॉबी देओल, प्रीति जिंटा के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दिए। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्टी के बाहर प्रीति और बॉबी ने एक-दूसरे गले लगाने के बाद एक्टर की वाइफ तान्या देओल से मिलीं। तीनों ने चिट-चैट किया।