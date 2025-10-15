Language
    Bobby Deol और तान्या के साथ उनके हनीमून पर गई थीं Preity Zinta, कहा - 'मैं हमेशा से ही इनके बीच...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    प्रीति जिंटा (Preity Zinta) हाल ही में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के भव्य दिवाली समारोह में अपने 'सोल्जर' (Soldier) को-स्टार बॉबी देओल (Bobby Deol) और उनकी पत्नी तान्या देओल के साथ नजर आईं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। उनको साथ देखकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं।

    Hero Image

    बॉबी देओल और उनकी पत्नी के साथ प्रीति जिंटा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों अभिनेत्री प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बॉबी देओल के साथ कैमरे के लिए पोज करती नजर आ रही थीं। दरअसल बॉबी देओल, उनकी पत्नी तान्या और प्रीति दीवाली पार्टी में पहुंचे थे। इस दौरान प्रीति जिंटा पैप्स के सामने पोज कर रही थीं जब बॉबी देओल बीच में आकर फोटो बॉम्बिंग कर देते हैं। सालों बाद अपने पसंदीदा कलाकारों के देखकर फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।

    प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

    प्रीति और बॉबी को साथ देखकर सोशल मीडिया पर भी उनकी 1998 की हिट फिल्म सोल्जर की यादें ताजा हो गईं। अब प्रीति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपनी और बॉबी की दोस्ती के बारे में बात की और बताया कि कैसे वो बॉबी और तान्या की लाइफ में लंबे समय से थर्ड वीलिंग करती आ रही हैं।

    दीवाली पार्टी में हुई दोनों की मुलाकात

    बॉबी के साथ फोटो शेयर करते हुए प्रीति ने लिखा, "कुछ दोस्ती समय के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। तान्या और बॉबी की पहली मुलाकात एक दिवाली पार्टी में हुई थी और मैं वहां मौजूद थी और कुछ हद तक यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में सोल्जर की शूटिंग चल रही थी और वो उनका हनीमून भी था मैं वहां भी थर्ल्ड व्हीलिंग कर रही थी जिसका उन्होंने पूरे दिल से स्वागत किया। समय बीत गया और दोनों के लिए मेरा प्यार बढ़ता ही गया।"

    अभिनेत्री ने आगे कहा, "वे न सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए बने हैं, बल्कि वे सबसे प्यारे कपल भी हैं, इसलिए लंबे समय के बाद उनसे मिलकर दिवाली की खुशियां और प्यारी यादें ताजा हो गईं। उनके लिए और इसे पढ़ रहे आप सभी के लिए दोस्ती, खुशी और प्यार।"

    इन फिल्मों में साथ किया है काम

    प्रीति और बॉबी 2007 में फिल्म झूम बराबर झूम में साथ दिखाई दिए थे। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में भी उन्होंने कैमियो किया था। वहीं प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रीति बॉबी के भाई सनी देओल के साथ लाहौर 1947 में वापसी करने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर, बॉबी को आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी भूमिका के लिए खूब तारीफें मिल रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Bobby Deol New Film: पॉपकॉर्न ले आओ! अब 'प्रोफेसर' बनेंगे बॉबी देओल, लेटेस्ट धांसू पोस्टर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट