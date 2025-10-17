Vijay Deverakonda संग सगाई की बधाई मिलने पर शर्म से लाल हो गईं Rashmika Mandanna, वायरल हुआ वीडियो
रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की डेटिंग की खबरें काफी समय से आ रही हैं। बाद में पता चला कि दोनों एक्टर्स ने सगाई कर ली। फैंस बेसब्री से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे। वहीं इंटरनेट पर दोनों अलग-अलग फोटोज में अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते नजर आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फैंस को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन काफी पसंद है। लोग हमेशा उन्हें साथ में देखना चाहते हैं। पिछले काफी समय से इनकी डेटिंग की खबरें भी आ रही हैं। वहीं बीच में खबर आई कि दोनों ने सगाई कर ली है।
हीरे की अंगूठी के साथ वायरल हुई तस्वीर
इसे टॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बताया गया। पिछले दो हफ़्तों में प्रशंसकों ने उनके हाथों में मैचिंग अंगूठियां भी देखीं। विजय ने साधारण प्लैटिनम बैंड पहना हुआ था और रश्मिका हाथों में शानदार हीरे की अंगूठी चमका रही थीं। वहीं जब रश्मिका अपनी अपकमिंग फिल्म थामा का प्रचार करने आईं, तो बधाइयों का तांता लग गया।
यह भी पढ़ें- विजय देवरकोंडा के बाद Rashmika Mandanna ने भी फ्लॉन्ट की अपनी इंगेजमेंट रिंग, वीडियो आया सामने
पहले घबरा गईं एक्ट्रेस
गलाटा प्लस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, रश्मिका उस समय हैरान रह गईं जब होस्ट ने उन्हें बधाई दी। अभिनेत्री पहले तो हैरान दिखीं, लेकिन बाद में इंटरव्यूअर ने स्पष्ट किया कि वह उनकी नई परफ्यूम लाइन की बात कर रहे थे और फिर उन्होंने शरारत से पूछा, "या कुछ और है?" घबराई हुई लेकिन मुस्कुराती हुई रश्मिका ने जवाब दिया, "नहीं, नहीं," और फिर हंसते हुए बोलीं,"दरअसल, बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए मैं आपकी सभी बधाइयों को स्वीकार करूंगी।"
View this post on Instagram
फैंस बोले - छुपाना क्या?
यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैन्स उनके आकर्षण की तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूज़र ने लिखा,"इसका रिएक्शन तो देखो, कितना कमाल है यार," जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "क्यूट।" कुछ लोगों ने मज़ाकिया अंदाज़ में उनका मज़ाक उड़ाया, एक ने लिखा, "रश्मिका मंदाना,जब पूरी दुनिया जानती है तो इसे क्यों छुपा रही हो..."
इन फिल्मों में साथ किया है काम
रश्मिका और विजय ने पहली बार साल 2018 में गीता गोविंदम में काम किया था। उसके बाद डियर कॉमरेड (2019) में दोनों ने स्क्रीन स्पेस शेयर किया। उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बना दिया। बार-बार अटकलों के बावजूद, दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में चुप्पी साधे रखी है और अक्सर एक-दूसरे को करीबी दोस्त बताते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।