Vijay Deverakonda संग सगाई की बधाई मिलने पर शर्म से लाल हो गईं Rashmika Mandanna, वायरल हुआ वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फैंस को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन काफी पसंद है। लोग हमेशा उन्हें साथ में देखना चाहते हैं। पिछले काफी समय से इनकी डेटिंग की खबरें भी आ रही हैं। वहीं बीच में खबर आई कि दोनों ने सगाई कर ली है।

हीरे की अंगूठी के साथ वायरल हुई तस्वीर इसे टॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बताया गया। पिछले दो हफ़्तों में प्रशंसकों ने उनके हाथों में मैचिंग अंगूठियां भी देखीं। विजय ने साधारण प्लैटिनम बैंड पहना हुआ था और रश्मिका हाथों में शानदार हीरे की अंगूठी चमका रही थीं। वहीं जब रश्मिका अपनी अपकमिंग फिल्म थामा का प्रचार करने आईं, तो बधाइयों का तांता लग गया।