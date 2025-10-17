Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Thanal OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर छाने को तैयार अथर्व मुरली की एक्शन थ्रिलर, कब और कहां देखें ये फिल्म?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:25 PM (IST)

    थिएट्रिकल रन के बाद अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी की एक्शन थ्रिलर ओटीटी पर छाने के लिए तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    थिएटर के बाद ओटीटी पर छाने को तैयार थानल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अश्विन काकुमानु की खलनायक के रूप में पहली फिल्म थानल 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। तमिल भाषा की इस एक्शन थ्रिलर का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और क्रिटीक्स ने इसे मिक्स रिएक्शन दिया है। लेकिन क्या आपने इसे देखना मिस कर दिया? चिंता न करें यह फिल्म अब ओटीटी पर आ चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब और कहां स्ट्रीम होगी थानल?

    अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी की एक्शन थ्रिलर आज 17 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई। सिनेमैटोग्राफर शक्ति सरवनन ने तमिल फिल्म के एक पोस्टर के साथ रिलीज की घोषणा की, जिसमें मुख्य कलाकार और खलनायक दोनों एक ही रंग के फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अपडेट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ब्लॉकबस्टर थ्रिलर थानल 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

    यह भी पढ़ें- Upcoming Releases: दिवाली पर होगा एंटरटेनमेंट का धूम धड़ाका, OTT और थिएटर में दस्तक देंगी ये फिल्में-सीरीज

    रवींद्र माधव द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म ने सैकनिल्क के अनुसार, दुनिया भर में 0.27 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की। इसके बाद, रिलीज के 19 दिनों में इसने अनुमानित 1.60 करोड़ रुपये की कुल कमाई की।

     

    क्या है थानल की कहानी?

    थानल एक पूर्व सैनिक की कहानी है। जीवन भर के कष्टों से प्रेरित होकर, वह उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बदला लेने की ठानता है जिन्होंने 2016 में एक मुठभेड़ में बैंक लुटेरों के एक गिरोह को मार गिराया था, जिसमें उसका भाई भी शामिल था। उसके रास्ते में एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा है। क्या नायक खलनायक की साजिशों के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, यही कहानी का सार है।

    इस फिल्म में अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी हैं, वहीं अश्विन काकुमनु खलनायक की भूमिका में हैं। इनके अलावा, फिल्म में शाह रा, बरनी, दिलीपन, सेल्वा, अजगम पेरुमल, बोस वेंकट, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, योगी बाबू जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

    यह भी पढ़ें- गुमनाम हुआ 90's का वो चॉकलेटी हीरो, जिसकी एक गलती ने बना दिया शाहरुख खान को सुपरस्टार!