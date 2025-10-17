गुमनाम हुआ 90's का वो चॉकलेटी हीरो, जिसकी एक गलती ने बना दिया शाहरुख खान को सुपरस्टार!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 90 के दशक में कुई एक्टर्स बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए आए। कई एक्टर्स ने अपने दम पर बॉलीवुड में नाम बनाया भी लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे आए जो आए, छाए और फिर ना जाने कहां गायब हो गए। इन एक्टर्स की तुलना शाहरुख खान और सलमान खान जैसे स्टार्स से होती थी। उन्हीं में से एक नाम है एक्टर अविनाश वाधवान (Avinash Wadhwan) का। वही अविनाश जो आज बॉलीवुड से पूरी तरह से गुमनाम हो गए हैं। 90's में अविनाश ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन अब सिनेमा और पर्दे से दूर ही हैं।

ऐसे हुई अविनाश की फिल्मों में एंट्री

अविनाश वाधवान का असली नाम राकेश वाधवा था लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों में आने के बाद स्टार्स के नाम भी बदल जाते हैं और अविनाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। अविनाश ने अपना नाम बदल लिया। अविनाश के पिता डिफेंस सर्विसेज में थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद अविनाश ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अपनी बी-टेक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने MBA में एडमिशन लिया। लेकिन अविनाश को फिल्मी दुनिया से प्यार था। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को किक देने के लिए मॉडलिंग का रास्ता चुना। हालांकि उनके घरवाले इसके खिलाफ थे। लेकिन अविनाश को सिर्फ फिल्मी दुनिया से ही प्यार था। उन्होंने अपने फोटोशूट करवाए और इसके बाद धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में आ गए। बताया जाता है कि उस दौरान अक्षय कुमार और अविनाश एक साथ फिल्मों में एंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अविनाश जानते थे कि उन्हें कैसे भी करके फिल्मों में एंट्री हो और अपने सफर को आगे बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार साल 1986 में फिल्म प्यार हो गया से ब्रेक मिल गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं और फिल्म को कोई खास भाव नहीं दिया गया। इसके बाद उन्हें टी. रामा राव की फिल्म मिली। इसमें वो धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ नज़र आए और इस फिल्म बाद उन्हें पहचान मिल गई और वो आगे बढ़ गए।