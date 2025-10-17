गुमनाम हुआ 90's का वो चॉकलेटी हीरो, जिसकी एक गलती ने बना दिया शाहरुख खान को सुपरस्टार!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 90 के दशक में कुई एक्टर्स बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए आए। कई एक्टर्स ने अपने दम पर बॉलीवुड में नाम बनाया भी लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे आए जो आए, छाए और फिर ना जाने कहां गायब हो गए। इन एक्टर्स की तुलना शाहरुख खान और सलमान खान जैसे स्टार्स से होती थी। उन्हीं में से एक नाम है एक्टर अविनाश वाधवान (Avinash Wadhwan) का। वही अविनाश जो आज बॉलीवुड से पूरी तरह से गुमनाम हो गए हैं। 90's में अविनाश ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन अब सिनेमा और पर्दे से दूर ही हैं।
ऐसे हुई अविनाश की फिल्मों में एंट्री
अविनाश वाधवान का असली नाम राकेश वाधवा था लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों में आने के बाद स्टार्स के नाम भी बदल जाते हैं और अविनाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। अविनाश ने अपना नाम बदल लिया। अविनाश के पिता डिफेंस सर्विसेज में थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद अविनाश ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अपनी बी-टेक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने MBA में एडमिशन लिया। लेकिन अविनाश को फिल्मी दुनिया से प्यार था। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को किक देने के लिए मॉडलिंग का रास्ता चुना। हालांकि उनके घरवाले इसके खिलाफ थे। लेकिन अविनाश को सिर्फ फिल्मी दुनिया से ही प्यार था। उन्होंने अपने फोटोशूट करवाए और इसके बाद धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में आ गए। बताया जाता है कि उस दौरान अक्षय कुमार और अविनाश एक साथ फिल्मों में एंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अविनाश जानते थे कि उन्हें कैसे भी करके फिल्मों में एंट्री हो और अपने सफर को आगे बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार साल 1986 में फिल्म प्यार हो गया से ब्रेक मिल गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं और फिल्म को कोई खास भाव नहीं दिया गया। इसके बाद उन्हें टी. रामा राव की फिल्म मिली। इसमें वो धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ नज़र आए और इस फिल्म बाद उन्हें पहचान मिल गई और वो आगे बढ़ गए।
चॉकलेटी बॉय के तौर पर बनाई पहचान
एक दो फिल्मों में काम करने के बाद अविनवाश वाधवान को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। बैक टू बैक फिल्मों में वो काम कर रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात गुलशन कुमार से हुई। टीसीरीज के मालिक गुलशन कुमार के साथ अविनाश का खास रिश्ता था। गुलशन कुमार के साथ अविनाश वाधवन ने तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो तीनों फिल्में बनीं। उनमें से एक फिल्म 'आई मिलन की रात' थी, जो सिल्वर जुबली हिट रही। कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म को देखने के बाद थिएटर्स में लोग पैसों की बारिश करते थे। इसके बाद उन्होंने 90 के दशक में दिव्या भारती से लेकर आयशा जुल्का और पूजा भट्ट तक जैसी कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। 'जुनून', 'दिल की बाजी', 'पापी गुड़िया', 'आई मिलन की रात', 'धनवान', 'फूल बने पत्थर', 'बलमा' और 'चुप' जैसी फिल्मों में काम किया। बलमा फिल्म को तो लोगों ने काफी पसंद किया था।
शाहरुख से तुलना और फिर बर्बाद हुआ करियर
अविनाश ने अच्छी अच्छी फिल्में कीं। हीरोइन्स के साथ खूब रोमांस किया लेकिन पर्सनल लाइफ में अविनाश को नाकामी मिली। अविनाश ने 1991 में मॉडल और मशहूर पेंटर रहीं छाया पारेख शादी कर ली थी। हालांकि दोनों के बीच अनबन होती गई और साल 2000 में दोनों का तलाक हो गया। अविनाश अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी परेशान रहने लगे और इसका असर उनके करियर पर पड़ा। उन्होंने लोगों से दूरी बना ली और फिल्मों से दूर रहने लगे। उधर इसका फायदा अक्षय, सुनील, सैफ अली खान, अजय देवगन जैसे कई स्टार्स को हुआ। अविनाश की तुलना एक वक्त पर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) से होती थी। कहा जाता है कि दीवाना में पहले शाहरुख खान को लिया जाना था लेकिन ये फिल्म उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन्हें सिर्फ सोलो हीरोज वाली फिल्में करनी थीं लेकिन बाद ये फिल्म शाहरुख के पास चली गई और ये कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई ये हम सभी जानते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे अविनाश का करियर बॉलीवुड में मानो खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने साल 2003 में नताशा से शादी की और दोनों का बेटा हुआ, लेकिन इस उन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी करने की सोची पर तबतक बहुत देर हो चुकी थीं। हालांकि अविनाश ने हार नहीं मानी और बड़े पर्दे की बजाय छोटे पर्दे पर आ गए और फिर उन्होंने टीवी की दुनिया में कई सीरियल्स और टीवी शोज में काम किया। आजकल वो कलर्स टीवी के शो मनपसंद की शादी में नजर आ रहे हैं।
