    Upcoming Releases: दिवाली पर होगा एंटरटेनमेंट का धूम धड़ाका, OTT और थिएटर में दस्तक देंगी ये फिल्में-सीरीज

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    Upcoming Releases: दिवाली आने वाली है और त्यौहार की छुट्टियों में एंटरटेनमेंट की पूरी तैयारी कर दी गई है। मूवी लवर्स के लिए इस वीक में ओटीटी और थिएटर में कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के त्यौहार का इंतजार सभी को रहता है वहीं त्यौहार के साथ अगर एंटरटेनमेंट जुड़ जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। दिवाली की छु्ट्टियां शुरु होने वाली हैं और इन छुट्टियों पर आप ओटीटी और थिएटर में फिल्मों और सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं ओटीटी से लेकर थिएटर तक कौन-कौन सी नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही है।

    ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज


    भागवत चैप्टर 1: राक्षस (bhagwat chapter 1: raakshas)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म- जी 5

    रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

    bhagwat1 

    अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर यह साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कई लड़कियों के लापता होने की जांच करता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, वह एक रहस्यमयी प्रोफेसर से जुड़े एक खतरनाक रहस्य में उलझ जाता है।

    अभ्यंतरा कुट्टावली (Aabhyanthara Kuttavaali)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म - ZEE5

    रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

    AabhyantharA

    अभ्यंतरा कुट्टावली एक मलयालम फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन सेतुनाथ पद्मकुमार ने किया है। इसकी कहानी एक सरकारी कर्मचारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका जीवन तब बिखर जाता है जब उसकी पत्नी उस पर दहेज मांगने और घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है। वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किस हद तक जा सकता है?

    गुड न्यूज (good news)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

    रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

    Good

    एक सच्ची घटना से प्रेरित, यह ब्लैक कॉमेडी फिल्म समर्पित सरकारी अधिकारियों के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्योंगयांग जा रहे एक जापानी विमान का मार्ग बदलने की कोशिश करते हैं। इस अपकमिंग कोरियाई फिल्म में सुल क्यूंग गु, होंग क्यूंग और रयू सेउंग बम मुख्य भूमिकाओं में हैं।

    द डिप्लोमैट: सीजन 3 (the diplomate season 3)

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

    रिलीज डेट- 16 अक्टूबर

    DIPLOMATE

    राष्ट्रपति रेबर्न की अचानक मृत्यु के बाद, राजदूत केट वायलर खुद को संकट कूटनीति के भंवर में फंसा पाती हैं। नैतिक रूप से समझौता कर चुकी उपराष्ट्रपति ग्रेस पेन के नए कमांडर-इन-चीफ बनने के साथ, केट को एक नए प्रशासन के बीच दुनिया को बदल देने वाले एक घातक खतरे से निपटना होगा।

    हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ( how to train your dragon)

    प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार

    रिलीज डेट- 13 अक्टूबर

    DRAGON

    हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, 2010 में आई इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव-एक्शन रीमेक है। बर्क द्वीप पर आधारित यह फिल्म हिक्कप नाम के एक वाइकिंग लड़के की कहानी है, जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन टूथलेस के साथ दोस्ती करके सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती देता है। यह रिश्ता वाइकिंग समाज की नींव को चुनौती देता है और आखिर में एक नए भविष्य की नींव रखता है।

    फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइंस (final destination: bloodlines)

    स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार

    रिलीज डेट- 16 अक्टूबर

    final

    फाइनल डेस्टिनेशन फ्रैंचाइजी की इस छठी किस्त में, कॉलेज की स्टूडेंट स्टेफनी रेयेस (कैथलिन सांता जुआना) 1969 की एक आपदा से जुड़े सीन से परेशान है, जिसे उसकी दादी आइरिस (गैब्रिएल रोज) ने एक बार रोका था। जैसे-जैसे उसके परिवार में मौतें होने लगती हैं, स्टेफनी मौत के अभिशाप को तोड़ने की कोशिश करती है, इससे पहले कि वह उन सभी को निगल जाए।

    थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में

    मित्र मंडली (Mithra mandali)

    रिलीज डेट- 16 अक्टूबर

    mithra

    एक राजनेता की बेटी और उसके दोस्तों का एक ग्रुप दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनके बीच लव स्टोरी शुरू हो जाता है और घटनाओं की एक सीरीज शुरू हो जाती है। जिसके कारण उनके लिए शांत रहना असंभव हो जाता है तथा उनका जीवन उलट-पुलट हो जाता है।

    डीजल (diesel)

    रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

    diesel 2

    यह फिल्म कच्चे तेल के माफिया के कारोबार और उसकी खरीद-फरोख्त से जुड़ी राजनीति को दर्शाती है। यह यह भी दिखाती है कि कैसे डीजल का भंडारण और बिक्री दुनिया भर में मुसीबतें खड़ी करती है।


    द मास्टरमाइंड (The Mastermind)

    रिलीज डेट- 17 अक्टूबर

    master

    मैसाचुसेट्स के वॉर्सेस्टर आर्ट म्यूजियम में 1972 में हुई डकैती से प्रेरित, जहां दो गौगुइन, एक पिकासो और एक रेम्ब्रांट की चोरी हुई थी। यह फिल्म एक पारिवारिक व्यक्ति के दोहरे जीवन को दर्शाती है, जो एक कला चोर के रूप में आर्थर डव की पेंटिंग चुराता है।

