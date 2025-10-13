Upcoming Releases: दिवाली पर होगा एंटरटेनमेंट का धूम धड़ाका, OTT और थिएटर में दस्तक देंगी ये फिल्में-सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के त्यौहार का इंतजार सभी को रहता है वहीं त्यौहार के साथ अगर एंटरटेनमेंट जुड़ जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। दिवाली की छु्ट्टियां शुरु होने वाली हैं और इन छुट्टियों पर आप ओटीटी और थिएटर में फिल्मों और सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं ओटीटी से लेकर थिएटर तक कौन-कौन सी नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज

भागवत चैप्टर 1: राक्षस (bhagwat chapter 1: raakshas) ओटीटी प्लेटफॉर्म- जी 5 रिलीज डेट- 17 अक्टूबर अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर यह साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कई लड़कियों के लापता होने की जांच करता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, वह एक रहस्यमयी प्रोफेसर से जुड़े एक खतरनाक रहस्य में उलझ जाता है।

गुड न्यूज (good news) ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स रिलीज डेट- 17 अक्टूबर एक सच्ची घटना से प्रेरित, यह ब्लैक कॉमेडी फिल्म समर्पित सरकारी अधिकारियों के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्योंगयांग जा रहे एक जापानी विमान का मार्ग बदलने की कोशिश करते हैं। इस अपकमिंग कोरियाई फिल्म में सुल क्यूंग गु, होंग क्यूंग और रयू सेउंग बम मुख्य भूमिकाओं में हैं।

द डिप्लोमैट: सीजन 3 (the diplomate season 3) प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स रिलीज डेट- 16 अक्टूबर राष्ट्रपति रेबर्न की अचानक मृत्यु के बाद, राजदूत केट वायलर खुद को संकट कूटनीति के भंवर में फंसा पाती हैं। नैतिक रूप से समझौता कर चुकी उपराष्ट्रपति ग्रेस पेन के नए कमांडर-इन-चीफ बनने के साथ, केट को एक नए प्रशासन के बीच दुनिया को बदल देने वाले एक घातक खतरे से निपटना होगा।

हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ( how to train your dragon) प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार रिलीज डेट- 13 अक्टूबर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, 2010 में आई इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव-एक्शन रीमेक है। बर्क द्वीप पर आधारित यह फिल्म हिक्कप नाम के एक वाइकिंग लड़के की कहानी है, जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन टूथलेस के साथ दोस्ती करके सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती देता है। यह रिश्ता वाइकिंग समाज की नींव को चुनौती देता है और आखिर में एक नए भविष्य की नींव रखता है।

फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइंस (final destination: bloodlines) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार रिलीज डेट- 16 अक्टूबर फाइनल डेस्टिनेशन फ्रैंचाइजी की इस छठी किस्त में, कॉलेज की स्टूडेंट स्टेफनी रेयेस (कैथलिन सांता जुआना) 1969 की एक आपदा से जुड़े सीन से परेशान है, जिसे उसकी दादी आइरिस (गैब्रिएल रोज) ने एक बार रोका था। जैसे-जैसे उसके परिवार में मौतें होने लगती हैं, स्टेफनी मौत के अभिशाप को तोड़ने की कोशिश करती है, इससे पहले कि वह उन सभी को निगल जाए।

थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में मित्र मंडली (Mithra mandali) रिलीज डेट- 16 अक्टूबर एक राजनेता की बेटी और उसके दोस्तों का एक ग्रुप दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनके बीच लव स्टोरी शुरू हो जाता है और घटनाओं की एक सीरीज शुरू हो जाती है। जिसके कारण उनके लिए शांत रहना असंभव हो जाता है तथा उनका जीवन उलट-पुलट हो जाता है।