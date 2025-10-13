Legacy: आर माधवन-गुलशन दैवेया की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर का ऐलान, OTT पर कब और कहां देगी दस्तक?

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    नेटफ्लिक्स ने आर. माधवन स्टारर एक हाई लेवल तमिल क्राइम थ्रिलर लेगेसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। यह एक बूढ़े माफिया नेता की अपने परिवार और बिजनेस की रक्षा के लिए एक उत्तराधिकारी की तत्काल खोज पर आधारित है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग हाई-स्टेक तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज, लिगेसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। घोषणा के साथ ही इस प्रोजेक्ट का एक ड्रामेटिक फर्स्ट-लुक पोस्टर और कुछ डिटेल जारी की है। जल्द ही यह सीरीज स्पेशल रुप से स्ट्रीमिंट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी जो सत्ता, परिवार और एक संकटग्रस्त साम्राज्य के बारे में एक रोमांचक कहानी का वादा करती है।

    कहानी पेरियावर पर केंद्रित है, जो एक दुर्जेय माफिया परिवार का नेता है और जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है। उसके विशाल साम्राज्य पर घेराबंदी को रोकने के लिए एक उत्तराधिकारी की खोज की जाती है। उसे बस अपने प्रियजनों, अपने गैरकानूनी कारोबार और अपनी विरासत की रक्षा की चिंता है।

    ये कलाकारा आएंगे नजर

    इस सीरीज में आर. माधवन, निमिषा सजयन, गौतम कार्तिक, गुलशन देवैया और अभिषेक बनर्जी जैसे टैलेंटेड कलाकार शामिल हैं। चारुकेश सेकर इसके राइटर और निर्देशक हैं। फर्स्ट-लुक पोस्टर में आर. माधवन द्वारा अभिनीत पेरियावर, कलाकारों के बीच एक डरावने मुखिया के रूप में उभर कर आते हैं, उनकी घनी, तीखी दाढ़ी, भयंकर आंखें और माथे पर पवित्र भस्म की एक तीखी लकीर है।

     
     
     
    हटकर होगी ये सीरीज- माधवन

    माधवन ने सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा, 'एक अभिनेता के तौर पर, बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी कहानी मिले जो आपको अंदर से छू जाए और रोमांचित कर दे, और जब आपको ऐसी कहानी मिलती है, तो आप उसे जी-जान से अपना लेते हैं। इसलिए, मैं लेगेसी का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हूं, एक ऐसी सीरीज जिसमें अपने आप में एक अलग नाम बनने के सभी गुण मौजूद हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही चतुराई से लिखी गई है, जिसमें बेहतरीन हुक और ट्विस्ट हैं जो इसे भारतीय ओटीटी स्पेस में अब तक की किसी भी चीज से अलग बनाते हैं। चारुकेश सेकर जैसे फिल्म निर्माता और स्टोन बेंच की अद्भुत टीम के साथ काम करना बेहद खुशी की बात थी, जो वाकई तमिल सिनेमा में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं'।

