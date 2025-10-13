Legacy: आर माधवन-गुलशन दैवेया की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर का ऐलान, OTT पर कब और कहां देगी दस्तक?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग हाई-स्टेक तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज, लिगेसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। घोषणा के साथ ही इस प्रोजेक्ट का एक ड्रामेटिक फर्स्ट-लुक पोस्टर और कुछ डिटेल जारी की है। जल्द ही यह सीरीज स्पेशल रुप से स्ट्रीमिंट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी जो सत्ता, परिवार और एक संकटग्रस्त साम्राज्य के बारे में एक रोमांचक कहानी का वादा करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहानी पेरियावर पर केंद्रित है, जो एक दुर्जेय माफिया परिवार का नेता है और जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है। उसके विशाल साम्राज्य पर घेराबंदी को रोकने के लिए एक उत्तराधिकारी की खोज की जाती है। उसे बस अपने प्रियजनों, अपने गैरकानूनी कारोबार और अपनी विरासत की रक्षा की चिंता है।