Jio Hotstar पर आते ही Must Watch बनी नई वेब सीरीज, ट्रेंडिंग में नंबर-1 की कुर्सी पर काबिज मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर हाल ही में एक नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया है। जिसकी मर्डर मिस्ट्री की कहानी सस्पेंस से भरपूर है। ओटीटी पर आते ही अब ये क्राइम थ्रिलर मस्ट वॉच बन गई है और नंबर-1 पर लगातार ट्रेंड कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां किस सीरीज का जिक्र किया जा रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Jio Hotstar डिजिटल दुनिया का सबसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हर तरफ जियो हॉटस्टार पर एक से बढ़कर एक फिल्म और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है। बीते वीकेंड पर इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज को रिलीज किया गया है, जो मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के तौर पर सस्पेंस से भरपूर है।
आलम ये है कि अब ये लेटेस्ट वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है। हर तरफ इस सीरीज की चर्चा हो रही है, ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी नई वेब सीरीज के बारे में बात हो रही है।
जियो हॉटस्टर पर छाई ये सीरीज
जिस लेटेस्ट वेब सीरीज के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसे बीते 10 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड मौजूद है, जो सस्पेंस में अजय देवगन की दृश्यम फिल्म के भी बाप हैं। सीरीज की कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट नैना मात्रे के मर्डर से होती है। सूबे की पुलिस इस खून की पीछे की वजह और हत्यारे की तलाश में लग जाती है।
लेकिन हर मोड़ पर तमाम लोगों पर मर्डर के इल्जाम की सूई घूमती रहती है और पुलिस खाली हाथ रहती है। नैना का खून किसने किया, इसका सस्पेंस अंत तक बना रहता है, जो इस वेब सीरीज के रोमांच को और अधिक बढ़ा देता है। आपको बता दें कि यहां बात जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज सर्च- द नैना मर्डर केस (Search-The Naina Murder Case) के बारे में बात हो रही है।
अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा, श्रद्धा दास, शिव पंडित और सूर्य शर्मा स्टारर ये क्राइम थ्रिलर फिलहाल जियो हॉटस्टार पर मस्ट वॉच बनी हुई है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी कर रही है। अगर आप भी मर्डर मिस्ट्री देखने को शौकीन हैं तो आपको सर्च सीरीज (Web Series Search) जरूर पसंद आएगी।
आईएमडीबी से मिली इतनी रेटिंग
अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की कमाल की परफॉर्मेंस के दम पर सर्च वेब सीरीज सभी पहली पसंद बनी हुई है। आलम ये है कि इंटरनेट मूवी डेटाबेस यानी आईएमडीबी (Search IMDb Rating) की तरफ से इसे 6.1/10 की पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वाकई सर्च के कंटेंट में काफी दम है।
