Prime Video पर मस्ट वॉच बनी हुई है 2 महीने पुरानी फिल्म, सस्पेंस से भरपूर कहानी है बेहद रोमांचक
अक्सर ये देखने को मिला है कि जो मूवी थिएटर पर अच्छा रिस्पॉन्स करती है जरूरी नहीं कि वो ओटीटी पर भी अच्छी चले। लेकिन सुपरस्टार की फिल्मों के साथ ऐसा नहीं होता। आज हम आपको ऐसी ही एक मूवी के बारे में बताने वाले हैं जिसने थिएटर से ओटीटी तक खूब धमाल मचाया।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ओटीटी पर आए दिन कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती ही रहती है। दूसरा यहां पर वैरायटी बहुत ज्यादा है तो आपको रोमांस से लेकर एक्शन थ्रिलर, हॉरर कॉमेडी, स्काई फाई जैसे कई जॉनर एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। हाल ही में ओटीटी पर इस कालाकार की 171वीं फिल्म रिलीज हुई जिसने थिएटर के साथ बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया।
14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म
ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित इस मूवी को साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक माना जा रहा था और हुआ भी ऐसा ही। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर भी ये नंबर वन बनी रही।
हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म कूली। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म सितंबर में प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई और टॉप में ट्रेंड कर रही है। फिल्म तमिल, कन्नड़, हिंदी और अन्य कई ऑडियो में उपलब्ध है।
क्या है कूली की कहानी?
यह फिल्म देवा नाम के एक पूर्व सोने के तस्कर की कहानी है, जो पुरानी सोने की घड़ियों में छिपी चोरी की तकनीक से अपने पुराने गिरोह को पुनर्जीवित करके अपनी पुरानी पहचान वापस पाना चाहता है। लोकेश कनगराज की 'कुली' कथित तौर पर 350 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी। फिल्म को IMDb से 6.1 की रेटिंग मिली है। वहीं, इस फिल्म का निर्माण कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के तहत किया था।
