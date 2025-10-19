'OTT प्लेटफॉर्म के नाम का दीया जलाऊंगा', 'शहजादा' एक्टर ने इस दीवाली ले लिया है ये प्रण
'शहजादा' से लेकर 'सारे जहां से अच्छा'जैसी सीरीज और फिल्मों में नजर आए अभिनेता सनी हिंदुजा ने हाल ही में अपने दीवाली प्लान्स शेयर किए हैं। उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि वह इस दीवाली ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम का भी एक दिया घर में जलाने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने इस दीवाली और क्या प्रण लिया है, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
दीपेश पांडेय, मुंबई। उम्र और अनुभव बढ़ने के साथ-साथ दीपावली के मायने भी बदले हैं ‘एस्पिरेंट्स’ और ‘द रेलवे मैन’ वेब सीरीज तथा फिल्म ‘शहजादा’ के अभिनेता सनी हिंदुजा के लिए। सिनेमा की दुनिया में होकर भी वह अपने लिए दीपावली के कपड़े किसी डिजाइनर से नहीं लेते। वह खरीदारी में लोकल चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं।
हाल ही में उन्होंने दैनिक जागरण संवाददाता के साथ अपने दीवाली के प्लान्स, बचपन की यादों के बारे में तो शेयर किया ही, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वह ओटीटी के नाम पर एक दीया जरूर जलाएंगे।
अपने अंदर की साफ-सफाई करने का पर्व है
दीपावली के उत्सव को लेकर सनी कहते हैं, ‘हर बच्चे की तरह बचपन में मेरे लिए दीपावली मतलब घर की साफ-सफाई, पटाखे जलाना और परिवार के सभी सदस्यों का इकट्ठा होना होता था। धीरे-धीरे बड़े होने पर दीपावली का महत्व समझ आया कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। दीपावली सिर्फ घर की ही नहीं, अपने अंदर की भी साफ-सफाई का पर्व है।
यह अपने आप को नए सिरे से टटोलने तथा जीवन की बुरी और अनावश्यक चीजों की साफ-सफाई का मौका होता है। बाकी तो दीपावली पर्व है ही मीठा खाने और मीठा बांटने का। मैं दोनों ही चीजें बड़े शौक से करता हूं। डाइट थोड़ी कम देखी जाती है। हम अब त्योहारों में भी नहीं खाएंगे, तो फिर जिंदगी जीकर क्या करना?
OTT ने नए टैलेंट को दिया है मौका
दीपावली के मौके पर मुझे फ्यूजन (इंडियन और वेस्टर्न फैशन को मिलाकर बनाया) कपड़े अच्छे लगते हैं। मुझे कपड़ों में बस अच्छी गुणवत्ता और सहजता चाहिए। ब्रांड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीपावली की खरीदारी में इस बात का विशेष ध्यान रखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें लोकल लोगों से खरीदूं। दीपावली पर लोकल खरीदारी के नाम पर मुझे अपने इंदौर का राजवाड़ा और सर्राफा बाजार याद आ जाता है।
दीपावली पर उसके जैसी चहल-पहल और कहीं नहीं देखी। मैं इस साल दीपावली पर सिनेमा इंडस्ट्री में ओटीटी (डिजिटल प्लेटफार्म) के नाम का एक दीया जलाऊंगा। इसके आने से इंडस्ट्री में जितने टैलेंट और टेक्नीशियन को सपने पूरे करने के मौके मिले हैं, वो कमाल है। यह प्लेटफॉर्म भी मेरे लिए एक दीये की तरह है, जिसने मुझे अच्छा काम करने की प्रेरणा दी।’
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।