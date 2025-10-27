Language
    Frankenstein OTT Release: ओटीटी पर दिखेगी सनकी साइंटिस्ट की कहानी, कब और कहां स्ट्रीम फ्रैंकनस्टाइन होगी?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:05 AM (IST)

    Frankenstein On OTT: हॉलीवुड की शानदार पेशकश फिल्म फ्रैंकनस्टाइन को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धूम मचाने वाली ये मूवी अब ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए जानते हैं कि फ्रैंकनस्टाइन को ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। 

    ओटीटी पर कहां आएगी फ्रैंकनस्टाइन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिनेमा जगत की तरफ से समय-समय पर एक से एक बढ़कर फिल्में रिलीज की जाती रही हैं। इंडियन ऑडियंस भी अंग्रेजी सिनेमा की इन मूवीज को लेकर काफी एक्साइटेड रहा है। यही क्रेज हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म फ्रैंकनस्टाइन (Frankenstein) को लेकर देखने को मिला।

    हॉलीवुड सुपरस्टार जैकब इलोर्डी स्टारर इस मूवी की ओटीटी रिलीज का एलान अब मेकर्स की तरफ से कर दिया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि फ्रैंकनस्टाइन को ऑनलाइन किस तारीख और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं- 

    ओटीटी पर कब और कहां आएगी फ्रैंकनस्टाइन?

    अक्सर देखा जाता है कि थिएटर रिलीज के करीब 45-60 दिन के बीच में फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। लेकिन ये धारणा सिर्फ भारतीय सिनेमा की मूवीज को लेकर ज्यादातर देखने को मिलती है। हॉलीवुड फिल्मों को लेकर मामला थोड़ा अलग है। कई बार देखा गया है कि सिनेमाघरों में रिलीज के दो सप्ताह बाद ही ऑनलाइन स्ट्रीम कर दी जाती हैं। फ्रैंकनस्टाइन के मामले में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। 

    17 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली मैक्सिकन निर्देशक गुइलेर्मो डेल तोरो की फ्रैंकनस्टाइन को अब आने वाले 7 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इसका एलान नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिल्म का लेटेस्ट ट्रेलर शेयर किया है। इस तरह से अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप अब इसे आने वाले 7 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर घर बैठे देखा जा सकता है। 

    कुल मिलाकर कहा जाए तो फ्रैंकनस्टाइन रोमांच से भरपूर मूवी है, जो आपको एक अलग लेवल का मनोरंजन की अनुभूति कराएगी। बस कुछ दिन और फिर ये मूवी ओटीटी पर उपलब्ध हो जाएगी। 

    क्या है फ्रैंकनस्टाइन की कहानी?

    दरअसल फिल्म फ्रैंकनस्टाइन युवा वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के बारे में है, जो लाशों के टुकड़ों को एकजुट करता है और फिर उन्हीं टुकड़ों से एक प्राणी बनाता है। लेकिन वह प्राणी जीवन पाने के बाद एक खौफनाक राक्षस के समान दिखता है, जिसकी वजह से उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। ये फिल्म 1818 के मैरी शैली के क्लासिक नोवल पर आधारित है।

