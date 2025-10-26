Upcoming OTT Releases: इस हफ्ते मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, OTT पर दस्तक दे रही ये फिल्में सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। इस हफ्ते स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फैंटेसी, हॉरर, ड्रामा और यहां तक कि एक नए सुपरहीरो थ्रिलर का रोमांचक एक्सपीरियंस लेकर आ रही है। घर बैठे आप एक डार्क, नई साइकोलॉजिकल थ्रिलर का आनंद ले सकते हैं। डरावनी कहानियों से लेकर सुपरहीरो मूवीज तक इस हफ्ते आपको मनोरंजन का पूरा डोज मिलेगा।

द विचर सीजन 4 (The Witcher: Season 4) रिविया का गेराल्ट लौट आया है, लेकिन एक नए चेहरे के साथ। सीजन 4 में लियाम हेम्सवर्थ, हेनरी कैविल की जगह, मुख्य राक्षस शिकारी के रूप में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सीजन 3 की ड्रामाटिक घटनाओं के बाद, गेराल्ट, येनेफर और सिरी अलग हो जाते हैं और नए खतरों और पुराने दुश्मनों से भरे युद्धग्रस्त महाद्वीप में भटकते हैं। एपिक बैटल्स, जटिल राजनीतिक साजिशों से भरी यह सीरीज 30 अक्टूबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

M3GAN 2.0 आपकी पसंदीदा AI साथी, जो अब जानलेवा गुड़िया बन गई है, एक और दौर के लिए वापस आ गई है। पहली फिल्म की सफलता के बाद, 'M3GAN 2.0' और भी ज्यादा टेक्नेलोजी से लैस और खौफनाक पलों का वादा करती है। खौफनाक डांस और हाई-टेक हॉरर के लिए तैयार हो जाइए। यह 27 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

लोका चैप्टर 1: चंद्रा थिएटर्स में धूम मचाने के बाद साइकोलॉजिकल सुपरहीरो थ्रिलर 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ओटीटी पर आ गई है। कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर यह फिल्म एक नए तरह के भारतीय सुपरहीरो से मिलवाती है। जब चंद्रा रहस्यमय तरीके से बेंगलुरु में प्रकट होती है, तो वह एक खतरनाक अंग तस्करी ग्रुप में उलझ जाती है, जिससे एक गहरी और मनोरंजक कहानी सामने आती है जो रहस्यमय है। इस फिल्म को क्रिटीक्स ने खूब सराहा है और अब यह मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और मराठी में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। यह 31 अक्टूबर, 2025 से JioHotstar पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी।

रूलर्स ऑफ फॉर्च्यून (Rulers Of Fortune) इस नए क्राइम ड्रामा में रियो डी जेनेरियो के जुए के दलदली अंडरवर्ल्ड की पड़ताल की गई है।'रूलर्स ऑफ फॉर्च्यून' एक ऐसे युवक की कहानी है जो अवैध जुए की खतरनाक और जटिल दुनिया में कदम रखता है। सत्ता संघर्ष, विश्वासघात और उस ऊंचे दांव वाले माहौल में गोता लगाने की उम्मीद करता है जहां किस्मत बनती है और आसानी से बिगड़ भी जाती है। 29 अक्टूबर, 2025 से नेटफ्लिक्स रूलर्स ऑफ फॉर्च्यून उपलब्ध होगी।

द एसेट (The Asset) 'द एसेट' के साथ अंडरकवर ऑपरेशन की खतरनाक दुनिया में गोता लगाएं। यह थ्रिलर एक युवा एजेंट की कहानी है जिसे एक कुख्यात ड्रग तस्कर की पत्नी से दोस्ती करके उसके जीवन में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया है। जैसे-जैसे एजेंट अपने लक्ष्य के करीब पहुँचती है, कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच की रेखाएँ धुंधली होती जाती हैं, जिससे उसका मिशन और भी जटिल और खतरनाक होता जाता है। इस रोमांचक कहानी में सस्पेंस, साज़िश और गहरे भावनात्मक दांव देखने को मिलेंगे। इसे 27 अक्टूबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करें।

IT: Welcome To Derry पेनीवाइज़ वापस आ गया है, लेकिन इस बार हम शुरुआत में वापस जा रहे हैं। 'आईटी' फिल्मों की यह बहुप्रतीक्षित प्रीक्वल सीरीज़, डरावने जोकर की भयावह उत्पत्ति और मेन के डेरी शहर को सता रहे अभिशाप की पड़ताल करती है। 1960 के दशक में सेट, इस प्रोजेक्ट में, भरपूर सस्पेंस, माहौल में खौफ और डेरी के काले अतीत से जुड़े सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से तैरने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि यह सीरीज़ उस बुराई की पड़ताल करती है जिसने यह सब शुरू किया था। इसे 27 अक्टूबर, 2025 से JioHotstar पर स्ट्रीम करें।