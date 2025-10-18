Diwali वीकेंड पर मस्ट वॉच है 9.1 रेटिंग वाली ये दमदार हिंदी वेब सीरीज, OTT पर कर रही है राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार नजदीक है और इस छुट्टियों वाले वीकेंड पर अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई बढ़िया सीरीज देखने की सोच रहे हैं तो आपको एक वेब सीरीज जरूर अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर लेनी चाहिए। चार साल पुरानी इस सीरीज का आज भी ओटीटी पर दबदबा देखने को मिलता है।

शनिवार से दीवाली वीकेंड शुरू हो गया है। लोग अपने परिवार के साथ दीवाली सेलिब्रेट करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसे में इस त्योहार पर ओटीटी पर एक मस्ट वॉच सीरीज मौजूद है जो दीवाली के मौके पर तो जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज को आईएमडीबी की तरफ से 9.1 रेटिंग मिली है।

ओटीटी पर मौजूद है ये वेब सीरीज जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो है 2021 में रिलीज हुई द लीजेंड्स ऑफ हनुमान (The Legends of Hanuman) है। यह एनिमेटेड पौराणिक सीरीज अपनी शानदार कहानी, जबरदस्त विजुअल्स और दमदार परफॉर्मेंस के चलते दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस वेब सीरीज के अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं। यह सीरीज न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि दर्शकों को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ती है।