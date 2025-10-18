Diwali वीकेंड पर मस्ट वॉच है 9.1 रेटिंग वाली ये दमदार हिंदी वेब सीरीज, OTT पर कर रही है राज
दीवाली (Diwali 2025) के मौके पर परिवार के साथ देखने के लिए एक वेब सीरीज आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट देगी। यह अब तक की टॉप रेटेड वेब सीरीज में से एक है जो चार साल से ओटीटी पर राज कर रही है। इस सीरीज की कहानी आपको पौराणिक दुनिया में ले जाएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार नजदीक है और इस छुट्टियों वाले वीकेंड पर अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई बढ़िया सीरीज देखने की सोच रहे हैं तो आपको एक वेब सीरीज जरूर अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर लेनी चाहिए। चार साल पुरानी इस सीरीज का आज भी ओटीटी पर दबदबा देखने को मिलता है।
शनिवार से दीवाली वीकेंड शुरू हो गया है। लोग अपने परिवार के साथ दीवाली सेलिब्रेट करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसे में इस त्योहार पर ओटीटी पर एक मस्ट वॉच सीरीज मौजूद है जो दीवाली के मौके पर तो जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज को आईएमडीबी की तरफ से 9.1 रेटिंग मिली है।
ओटीटी पर मौजूद है ये वेब सीरीज
जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो है 2021 में रिलीज हुई द लीजेंड्स ऑफ हनुमान (The Legends of Hanuman) है। यह एनिमेटेड पौराणिक सीरीज अपनी शानदार कहानी, जबरदस्त विजुअल्स और दमदार परफॉर्मेंस के चलते दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस वेब सीरीज के अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं। यह सीरीज न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि दर्शकों को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ती है।
क्या है 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' में खास?
द लीजेंड ऑफ हनुमान महज एक कार्टून शो नहीं है, बल्कि यह एक भव्य महागाथा है जो हमें राम कथा के सबसे महान सेवक हनुमान जी के शुरुआती जीवन के बारे में बताती है। यह दिखाती है कि कैसे एक शक्तिशाली वानर अपनी क्षमताओं और अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान था और कैसे महाकाल के अवतार के रूप में वह श्रीराम की सेवा के लिए चुने गए। सीरीज का एनिमेशन नेक्स्ट लेवल का है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं को एक आधुनिक और प्रभावशाली रूप देता है।
तो इस दिवाली, पटाखों और पकवानों के साथ, अपनी OTT स्क्रीन पर द लीजेंड ऑफ हनुमान को देखना न भूलें। यह वेब सीरीज जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर मौजूद है।
