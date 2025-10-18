Diwali 2025: हीरो-हीरोइन की फीस असमानता पर Konkona Sen Sharma की दो टूक, बॉलीवुड में चाहती हैं ये बदलाव
Diwali 2025: बॉलीवुड एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) इस दीवाली फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव लाना चाहती हैं। उन्होंने बॉलीवुड के कई मुद्दों का जिक्र किया और बताया कि इस दीवाली यह बदलाव होना चाहिए। उन्होंने समान अवसर मिलने पर भी अपनी बात रखी। जानिए उन्होंने क्या-क्या कहा है।
प्रियंका सिंह, मुंबई। दीपावली का त्योहार नजदीक है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन खुशियों की रोशनी से भरपूर हो। जीवन में नए और बेहतर मौके आएं, जो साथ खुशियां लाएं। अभिनेत्री और निर्देशक कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) के लिए यह त्योहार सिर्फ घर सजाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक असली दीवाली तब होगी, जब फिल्म इंडस्ट्री में भी समान व्यवहार और परिवर्तन की ज्योति जलेगी।
सभी कलाकारों को मिले काम के अवसर
कोंकणा सेन शर्मा कहती हैं कि अगर मुझे इस बार दीवाली पर अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजें बदलने की शक्ति मिले, जिससे दूसरों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी आए तो उसके लिए मेरे पास बदलाव की पूरी लिस्ट है। सबसे पहले तो हमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और भी स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म्स चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास मौके हों और बाकी इंतजार करते रहें।
हीरो-हीरोइन की फीस असमानता पर बोलीं कोंकणा
महिला और पुरुष कलाकारों के बीच फीस की असमानता एक बड़ा मुद्दा है। आज भी फीस को लेकर भेदभाव होता है। महिला तकनीशियनों, निर्देशकों और लेखकों की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्हें काम के अवसर मिलें। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होना चाहिए ताकि वे सुरक्षित और सहज महसूस करते हुए काम कर सकें।
बॉलीवुड में कलाकारों को मिले समान अधिकार
कोंकणा मानती हैं कि असल प्रगति तभी होगी जब इंडस्ट्री में लोगों के साथ उनके पद या पावर नहीं, बल्कि उनके काम और दृष्टिकोण के आधार पर व्यवहार किया जाएगा। वह कहती हैं कि मैंने कई बार देखा है कि सेट पर लोगों के साथ उनके सीनियर या पावरफुल होने के हिसाब से व्यवहार किया जाता है। यह सोच बदलना होगा। मेरे लिए दीवाली सिर्फ दीयों की रोशनी नहीं, बल्कि बराबरी, सम्मान और संवेदनशीलता की लौ जलाने का मौका है।
इन दिनों कोंकणा सेन शर्मा जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर स्ट्रीम होने वाली वेब सीरीज सर्च (Search) में दिखाई दे रही हैं।
