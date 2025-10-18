Diwali 2025: हीरो-हीरोइन की फीस असमानता पर Konkona Sen Sharma की दो टूक, बॉलीवुड में चाहती हैं ये बदलाव

प्रियंका सिंह, मुंबई। दीपावली का त्योहार नजदीक है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन खुशियों की रोशनी से भरपूर हो। जीवन में नए और बेहतर मौके आएं, जो साथ खुशियां लाएं। अभिनेत्री और निर्देशक कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) के लिए यह त्योहार सिर्फ घर सजाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक असली दीवाली तब होगी, जब फिल्म इंडस्ट्री में भी समान व्यवहार और परिवर्तन की ज्योति जलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी कलाकारों को मिले काम के अवसर कोंकणा सेन शर्मा कहती हैं कि अगर मुझे इस बार दीवाली पर अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजें बदलने की शक्ति मिले, जिससे दूसरों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी आए तो उसके लिए मेरे पास बदलाव की पूरी लिस्ट है। सबसे पहले तो हमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और भी स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म्स चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास मौके हों और बाकी इंतजार करते रहें।

हीरो-हीरोइन की फीस असमानता पर बोलीं कोंकणा महिला और पुरुष कलाकारों के बीच फीस की असमानता एक बड़ा मुद्दा है। आज भी फीस को लेकर भेदभाव होता है। महिला तकनीशियनों, निर्देशकों और लेखकों की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्हें काम के अवसर मिलें। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होना चाहिए ताकि वे सुरक्षित और सहज महसूस करते हुए काम कर सकें।