    दंगल गर्ल जायरा वसीम ने रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की शादी की खूबसूरत तस्वीरें

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    दंगल फिल्म से मशहूर हुईं जायरा वसीम ने शादी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। जायरा ने सफेद रंग का लहंगा पहना हुआ है और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फैंस और सेलेब्रिटीज उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं। 

    जायरा ने 2019 में धार्मिक कारणों से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दंगल', 'सीक्रेट सुपरस्टार' और 'द स्काई इज़ पिंक' जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से मशहूर हुईं पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ज़ायरा वसीम ने अपनी शादी की तस्वीरों से सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया। जी हाँ, 24 वर्षीय ज़ायरा अब शादीशुदा हैं।

    ज़ायरा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर दो तस्वीरें अपलोड कीं, जो शादी समारोह की थीं। पहली तस्वीर में वह निकाहनामा पर हस्ताक्षर करती दिख रही थीं, उनके हाथों में मेहंदी के डिज़ाइन और एक खूबसूरत पन्ने की अंगूठी थी।

    दूसरी तस्वीर में, ज़ायरा और उनके पति पीछे से, रात के आसमान के नीचे खड़े होकर चांद को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सुनहरे धागों से कढ़ाई की हुई गहरे लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जबकि उनके पति ने क्रीम रंग की शेरवानी और मैचिंग स्टोल पहना हुआ है।

    ज़ायरा ने 2016 में फ़िल्म दंगल के साथ की थी अभिनय की शुरूआत

    बता देते है कि श्रीगनर के लाल बाजार इलाके की रहने वाली ज़ायरा वसीम 2016 की फ़िल्म दंगल में अपने अभिनय की शुरुआत के साथ ही सनसनी बन गईं। आमिर खान अभिनीत इस फ़िल्म में युवा पहलवान गीता फोगट की भूमिका में उनके अभिनय ने, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक बन गई, 16 साल की उम्र में आलोचकों और दर्शकों, दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

    उनके अविश्वसनीय करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्हें उनकी भावनात्मक गहराई और सहज ऑन-स्क्रीन उपस्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद ज़ायरा ने अद्वैत चंदन की 2017 में आई फ़िल्म सीक्रेट सुपरस्टार में एक और बेहद प्रशंसित अभिनय किया।

    बॉलीवुड की सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं में से एक बन गईं

    आमिर खान, मेहर विज और राज अर्जुन अभिनीत इस संगीतमय नाटक की कहानी एक ऐसी किशोरी पर आधारित है, जो सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं के बावजूद, गायन के अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। वह अपने ज़बरदस्त और नाज़ुक अभिनय के साथ बॉलीवुड की सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं में से एक बन गईं।

    हालांकि, ज़ायरा ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसने फ़िल्म उद्योग को उस समय चौंका दिया जब ऐसा लग रहा था कि उनका करियर कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने 2019 में अभिनय से दूर रहने और अपने आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने का फ़ैसला किया और तब से वह लगातार अपने चुने हुए उसी रास्ते पर डटी हुई है।

