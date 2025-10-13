Deepika Padukone के सपोर्ट में उतरीं ये एक्ट्रेस, कहा- 'हम कोई न्यूरोसर्जन नहीं हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने जबसे 8 घंटे की वर्कशिफ्ट को लेकर बात की है तबसे हर तरफ इस पर बहस छिड़ी हुई है। दीपिका ने अपनी वर्क पॉलिसी के चलते दो फिल्मों को गंवा दिया है और ये दोनों ही फिल्में प्रभास (Prabhas) के साथ थीं। इसमें एक फिल्म थी संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' (Spirit) और दूसरी फिल्म की 'कल्कि पार्ट 2' (Kalki Part 2)।

अब जब इन दोनों फिल्मों से दीपिका बाहर हुईं तो हर तरफ अभिनेत्रियों के 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर बहस शुरू हो गई। आखिरकार मेल एक्टर्स ही क्यों 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। खुद दीपिका ने इस बात की तरफ इशारा किया था। अब दीपिका के समर्थन में एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) आई हैं। कोंकणा ने खुलकर दीपिका का साथ दिया है और कहा है कि आखिर फीमेल एक्ट्रेस 8 घंटे काम क्यों नहीं कर सकती हैं।

कोंकणा ने किया दीपिका का समर्थन दरअसल कोंकणा सेन शर्मा ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दीपिका के 8 घंटे वाली वर्क शिफ्ट को लेकर कहा कि, आम इंसानों के लिए काम करने के घंटे फिक्स होने चाहिए। कोंकणा के मुताबिक, मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक सिस्टम होना चाहिए। इंडस्ट्री में ह्यूमन वर्किंग आवर्स होने चाहिए क्योंकि एक्टर्स कोई न्यूरोसर्जन नहीं है, जिन्हें जीने-मरने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़े। अगर किसी ने प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है तो उसके पैसे रिकवर हो जाएं ये भी बेहद जरुरी होता है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हम भी इंसानों के साथ ही काम कर रहे हैं और हर किसी को ब्रेक की जरूरत पड़ती है।

Photo Credit - Instagram इसके साथ ही कोंकणा का ये भी कहना है कि सभी के लिए वीक-ऑफ फिक्स किए जाने चाहिए। कोंकणा कहती हैं कि, अक्सर देखा जाता है कि एक्टर्स नॉनस्टॉप काम करते ही रहते हैं। कभी-कभी एक्टर्स 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और ये शिफ्ट कभी-कभी 15 घंटे तक चली जाती है। यही वो सारी चीजें हैं, जिनकी वजह से लता है कि हमारी इंड्स्ट्री में वर्किंग आवर्स फिक्स हों साथ ही कम से कम एक दिन की छुट्टी भी मिले।