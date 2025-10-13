Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Deepika Padukone के सपोर्ट में उतरीं ये एक्ट्रेस, कहा- 'हम कोई न्यूरोसर्जन नहीं हैं'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की 8 घंटे की वर्कशिफ्ट पॉलिसी के कारण उन्होंने प्रभास के साथ 'स्पिरिट' और 'कल्कि पार्ट 2' जैसी दो फिल्में खो दीं। इस पर फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के काम के घंटों को लेकर बहस छिड़ गई। अब इस बहस में एक एक्ट्रेस का नाम भी शामिल हो गया है जिन्होंने दीपिका को सपोर्ट किया है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में एक और एक्ट्रेस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने जबसे 8 घंटे की वर्कशिफ्ट को लेकर बात की है तबसे हर तरफ इस पर बहस छिड़ी हुई है। दीपिका ने अपनी वर्क पॉलिसी के चलते दो फिल्मों को गंवा दिया है और ये दोनों ही फिल्में प्रभास (Prabhas) के साथ थीं। इसमें एक फिल्म थी संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' (Spirit) और दूसरी फिल्म की 'कल्कि पार्ट 2' (Kalki Part 2)।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब जब इन दोनों फिल्मों से दीपिका बाहर हुईं तो हर तरफ अभिनेत्रियों के 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर बहस शुरू हो गई। आखिरकार मेल एक्टर्स ही क्यों 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। खुद दीपिका ने इस बात की तरफ इशारा किया था। अब दीपिका के समर्थन में एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) आई हैं। कोंकणा ने खुलकर दीपिका का साथ दिया है और कहा है कि आखिर फीमेल एक्ट्रेस 8 घंटे काम क्यों नहीं कर सकती हैं।

    कोंकणा ने किया दीपिका का समर्थन

    दरअसल कोंकणा सेन शर्मा ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दीपिका के 8 घंटे वाली वर्क शिफ्ट को लेकर कहा कि, आम इंसानों के लिए काम करने के घंटे फिक्स होने चाहिए। कोंकणा के मुताबिक, मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक सिस्टम होना चाहिए। इंडस्ट्री में ह्यूमन वर्किंग आवर्स होने चाहिए क्योंकि एक्टर्स कोई न्यूरोसर्जन नहीं है, जिन्हें जीने-मरने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़े। अगर किसी ने प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है तो उसके पैसे रिकवर हो जाएं ये भी बेहद जरुरी होता है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हम भी इंसानों के साथ ही काम कर रहे हैं और हर किसी को ब्रेक की जरूरत पड़ती है।

    konkona sen sharma on deepika controversy

    Photo Credit - Instagram

    इसके साथ ही कोंकणा का ये भी कहना है कि सभी के लिए वीक-ऑफ फिक्स किए जाने चाहिए। कोंकणा कहती हैं कि, अक्सर देखा जाता है कि एक्टर्स नॉनस्टॉप काम करते ही रहते हैं। कभी-कभी एक्टर्स 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और ये शिफ्ट कभी-कभी 15 घंटे तक चली जाती है। यही वो सारी चीजें हैं, जिनकी वजह से लता है कि हमारी इंड्स्ट्री में वर्किंग आवर्स फिक्स हों साथ ही कम से कम एक दिन की छुट्टी भी मिले।

    यह भी पढ़ें- 8 घंटे से ज्यादा सेट पर नहीं रुकता ये मेल सुपरस्टार, Deepika Padukone के बयान के बीच वायरल हुआ ये पुराना वीडियो

    'कल्कि पार्ट 2' और 'स्पिरिट' से बाहर हुईं दीपिका

    आपको बता दें कि दीपिका फिल्म कल्कि 2898 AD (पहला भाग) में थीं। फिल्म में दीपिका का अच्छा खासा रोल था। वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट काफी पहले ही हो गई थी। पिछले दिनों ही खबर आई कि दीपिका के साथ फिल्म का अगला पार्ट चला गया है और दीपिका को फिल्म से बाहर किया गया है। हालांकि बाद में खबर ये भी आई कि दीपिका और मेकर्स के बीच डिमांड्स को लेकर अनबन चल रही थी। दीपिका अपने साथ 25 लोगों की टीम ले जा रही थीं। अपने साथ साथ वो टीम के लिए भी बिजनेस क्लास टिकट और रहने खाने के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहीं थीं।

    deepikapadukone_1741333628_3582888621449565891_572299277

    Photo Credit - Instagram

    इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। यही सारी वजहें मेकर्स को रास नहीं आईं और दीपिका को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ यही हुआ संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट के साथ भी। इस फिल्म में भी दीपिका प्रभास के साथ काम कर रही थीं और कहा गया कि, यहां भी दीपिका की लगभग यही शर्तें थीं। इसीलिए इन दोनों फिल्म से दीपिका बाहर हो गईं। इसी के चलते दीपिका के 8 घंटे वाली शिफ्ट के बयान के चलते बॉलीवुड से साउथ तक घमासमान मचा हुआ है। 

    यह भी पढ़ें- 'लत लग जाएगी...' Allu Arjun और एटली के भरोसे दीपिका का करियर? निर्देशक ने बताया किन मायनों में अलग होगी AA22 x A6