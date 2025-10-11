8 घंटे से ज्यादा सेट पर नहीं रुकता ये मेल सुपरस्टार, Deepika Padukone के बयान के बीच वायरल हुआ ये पुराना वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड को लेकर उन्हें दो बड़ी फिल्मों कल्कि 2 और प्रभास की स्पिरिट से हाथ धोना पड़ा था। संदीप रेड्डी वांगा ने सबसे पहले एक्ट्रेस का नाम लिए बिना एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की डिमांड का जिक्र करते हुए उन्हें अनप्रोफेशनल का टैग तक दे दिया था।

एक एक्टर की शिफ्ट 8 घंटे होनी चाहिए, इस पर चले बॉलीवुड में लंबे वाद-विवाद के बाद बीते दिन दीपिका ने एक इंटरव्यू में पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इंडस्ट्री में कई ऐसे मेल सुपरस्टार्स हैं, जो सिर्फ 8 घंटे काम ही नहीं करते, बल्कि वीकेंड भी सेलिब्रेट करते हैं। दीपिका के इस बयान के बीच ही अब अभिषेक बच्चन का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ-साफ बताया था कि कौन सा ऐसा मेल सुपरस्टार है, जो 8 घंटे से एक मिनट सेट पर नहीं रुकता है।

8 घंटे होते ही ये एक्टर कर देता है शूट से पैकअप बॉलीवुड में शिफ्ट टाइमिंग को लेकर इस वायरल वीडियो को दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Raw) की एक फीमेल फैन ने शेयर किया है। इस थ्रो-बैक में अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और रितेश देशमुख नजर आ रहे हैं, जो कपिल शर्मा के सेट पर अपनी फिल्म 'हाउसफुल-4' के लिए पहुंचे थे।

इसी दौरान अभिषेक बच्चन ने ये खुलासा किया था कि अक्षय कुमार समय के बड़े पाबंद है और वह 8 घंटे से एक मिनट सेट पर नहीं रुकते। वह थ्रो-बैक वीडियो में कहते हैं, "पैकअप होते ही जो सबसे एक्साइटेड रहते हैं, वह अक्षय कुमार हैं। ये 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। ये जैसे ही 7 बजे आते हैं, तुरंत इनका काम शुरू हो जाता है। 8 घंटे मतलब ये बीच सेट में ही सबकुछ करते हैं"।

I dont even know why is this a news that @deepikapadukone wants to work 8 hours. @akshaykumar (darling of the establishment) is celebrated for his so-called discipline and working exact 8 hours 😇 but when a woman demands her rights, it becomes a headline 🙇‍♀️ https://t.co/VhBy1X7G0O pic.twitter.com/3c0aG4Lnw9 — Swati K. (@mynameswatik) October 10, 2025 दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरीं फैन जिस फीमेल फैन ने ये वीडियो शेयर किया है, उन्होंने दीपिका पादुकोण को सपोर्ट करते हुए लिखा, "मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि दीपिका 8 घंटे शिफ्ट करना चाहती हैं, ये खबर ही क्यों है। अक्षय कुमार भी अपने डिसिप्लेन को फॉलो करते हैं और 8 घंटे की शिफ्ट ही करते हैं, लेकिन जब फीमेल एक्ट्रेस ये करें तो हेडलाइन बन जाती है"।