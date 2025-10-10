Deepika Padukone के बाहर होने के बाद ये एक्ट्रेस निभा सकती है Kalki 2898AD में सुमति का किरदार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2024 में कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) की अपार सफलता के बाद इस स्काई फिक्शन के दूसरे पार्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। महाकाव्य के निर्माता नाग अश्विन के महत्वाकांक्षी सिनेमाई ब्रह्मांड के अगले अध्याय की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं फिर बीच में खबर आई कि दीपिका पादुकोण जोकि कल्कि अवतार को जन्म देने वाली थीं सीक्वल से आउट हो गईं।

दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और इस बीच मेकर्स ने ऑफिशियल घोषणा की कि दीपिका को इससे बाहर किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि कास्टिंग में बड़ा बदलाव किया गया है।