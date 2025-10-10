Deepika Padukone के बाहर होने के बाद ये एक्ट्रेस निभा सकती है Kalki 2898AD में सुमति का किरदार?
दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 AD के सीक्वल में सुमति की अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएंगी। एक्ट्रेस को कुछ समय पहले ही ऑफिशियली फिल्म से बाहर किया गया था। अब खबर आ रही है कि उनकी जगह एक और दमदार एक्ट्रेस को कास्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2024 में कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) की अपार सफलता के बाद इस स्काई फिक्शन के दूसरे पार्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। महाकाव्य के निर्माता नाग अश्विन के महत्वाकांक्षी सिनेमाई ब्रह्मांड के अगले अध्याय की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं फिर बीच में खबर आई कि दीपिका पादुकोण जोकि कल्कि अवतार को जन्म देने वाली थीं सीक्वल से आउट हो गईं।
दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और इस बीच मेकर्स ने ऑफिशियल घोषणा की कि दीपिका को इससे बाहर किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि कास्टिंग में बड़ा बदलाव किया गया है।
कल्कि के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी दीपिका
निर्माताओं ने हाल ही में एक आधिकारिक बयान जारी कर दीपिका पादुकोण के इस प्रोजेक्ट से हटने की पुष्टि की थी । उन्होंने रचनात्मक और प्रतिबद्धता संबंधी मतभेदों का हवाला दिया है। उनके बयान में लिखा,"यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 ईस्वी के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए, और कल्कि 2898 ए़डी जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं अधिक की हकदार है। हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"
यह भी पढ़ें- Ranbir Kapoor और Alia Bhatt के सपनों का घर हुआ बनकर तैयार, मगर फैंस को खल गई एक कमी
कौन सी एक्ट्रेस ने ली उनकी जगह?
दीपिका पादुकोण के आउट होते ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने उन्हें रिप्लेस किया है। लेट्स सिनेमा की एक रिपोर्ट के अनुसार, आलिया भट्ट कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 में सुमति की भूमिका निभाने के लिए शीर्ष दावेदार के रूप में उभरी हैं। हालांकि प्रोडक्शन टीम की ओर से आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है,लेकिन वर्तमान में आलिया भट्ट का नाम सबसे आगे चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।