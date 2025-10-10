बॉलीवुड के 'सुपरस्टार गैंग' पर भड़कीं Deepika Padukone, कहा- मेरे 8 घंटे की शिफ्ट से लोगों को क्यों दिक्कत?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को जबसे दो बड़ी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तबसे हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। पहले संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट (Spirit) और फिर नाग अश्विन की कल्कि 2 (Kalki 2), इन दोनों ही फिल्मों से दीपिका बाहर हो चुकी हैं।

वहीं इन दोनों फिल्मों से दीपिका के बाहर होने की वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। कहा गया की दीपिका 8 घंटे वाली वर्क पॉलिसी से मेकर्स इतने खफा हो गए कि उन्हें इन दोनों ही बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा है। अब दीपिका ने खुद इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की है। दीपिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि, फिल्म इंड्स्ट्री में सालों से मेल सुपरस्टार 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते आ रहे हैं कभी उनसे किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं किया?

मेल सुपरस्टार्स पर साधा दीपिका ने निशाना सीएनबीसी-टीवी 18 के साथ खास बातचीत में दीपिका से 8 घंटे वाली वर्क पॉलिसी पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि, "मैं जानती हूं अगर एक महिला होने के नाते इन चीजों पर दबाव डाला जा रहा है तो फिर यही ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये कोई सीक्रेट है। भारतीय सिनेमा में मेल सुपरस्टार्स सालों से सिर्फ 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, पर उनसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया और ना ही इस पर किसी ने बात की। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं और ना ही कोई मुद्दा बनाना चाहती हूं। लेकिन बहुत से ऐसे मेल सुपरस्टार हैं जो सालों से सिर्फ 8 घंटे की काम कर रहे हैं। यहां तक कि वो सिर्फ मंडे टू फ्राईडे ही काम करते हैं। वो वीकेंड पर काम भी नहीं करते हैं। लेकिन इस पर किसी ने कोई बात नहीं की है"। भारतीय सिनेमा पर भी दीपिका ने खड़ा किया सवाल दीपिका आगे कहती हैं कि, "भारतीय फिल्म इंड्स्ट्री इतने सालों से काम कर रही है। लेकिन ये एक बहुत ही अव्यवस्थित फिल्म इंड्स्ट्री है। कभी भी हमने एक इंड्स्ट्री की तरह काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब इस कल्चर को थोड़ा बदला जाए और इसमें बदलाव लाया जाए। यह भी पढ़ें- बॉलीवुड में 8 घंटे की शिफ्ट पर घमासान, Deepika Padukone की मांग कितनी जायज? जानिए डायरेक्टर्स-एक्टर्स की राय

कल्कि 2 और स्पिरिट से बाहर हुईं थीं दीपिका आपको बता दें कि दीपिका कल्कि के पहले पार्ट का हिस्सा रहीं थीं, लेकिन अचानक से ही मेकर्स ने इस बात का ऐलान कर दिया कि कल्कि के पार्ट 2 में दीपिका आपको नजर नहीं आएंगी। उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा और कहानी में बदलाव किया जाएगा।कल्कि 2 से पहले दीपिका को संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं इन दोनों फिल्मों से बाहर होने की वजह एक्ट्रेस और मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंस को बताया गया।