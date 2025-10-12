'लत लग जाएगी...' Allu Arjun और एटली के भरोसे दीपिका का करियर, निर्देशक ने बताया किन मायनों में अलग होगी AA22 x A6

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण नाग अश्विन की कल्कि 2898 के सीक्वल और प्रभास की स्पिरिट से अलग हो गईं। इसका कारण बताया गया कि दीपिका ने वर्किंग ऑवर्स और फीस को लेकर कुछ शर्ते रखी थीं जोकि निर्माता को स्वीकार नहीं थी इसलिए उन्हें फिल्म से हाथ धोना पड़ा।

क्यों अलग होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म? इसके बाद दीपिका ने तुरंत कुछ दिन बाद पोस्ट डाली की वो अल्लू अर्जुन के साथ AA22 x A6 में काम कर रही हैं जिसे एटली डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में दीपिका का स्वागत करते हुए मेकर्स सन पिक्चर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें निर्देशक एटली दीपिका को स्क्रिप्ट सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में, एटली ने अपनी फिल्म AA22 x A6 पर बात की और बताया कि कैसे उनकी ये फिल्म इंडस्ट्री में बनी अभी तक की अन्य फिल्मों से अलग होगी और तकनिकियों के मामले में हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देगी।

सब चाहते थे मैं अलग करूं एटली ने AA22 x A6 के बारे में बात की और बताया कि शूटिंग योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम नए विचारों पर काम कर रही है और दर्शकों के लिए कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, जो उन्हें एक नया अनुभव और बहुत ही यूनिक विजुअल एक्सपीरियंस देगी। एटली ने आगे कहा,"दर्शक वाकई बहुत प्यारे हैं और वे मुझे समय-समय पर प्रेरित करते रहते हैं। जब मैंने राजरानी की थी, तो वह एक प्रेम कहानी थी। वे चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं। दर्शकों का प्यार उन्हें मुझसे कुछ नया करने की उम्मीद देता है, इसलिए सच कहूं तो यह कोई जोखिम नहीं है। मैं इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद ले रहा हूं और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत नया, बहुत दिलचस्प और देखने में बेहद आकर्षक हो।"