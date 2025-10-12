'लत लग जाएगी...' Allu Arjun और एटली के भरोसे दीपिका का करियर, निर्देशक ने बताया किन मायनों में अलग होगी AA22 x A6
AA22 x A6 पहले से ही इंडस्ट्री के मच अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है। अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) इस फिल्म में चार अलग-अलग किरदार निभाने वाले हैं। जून में, निर्माताओं ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का आधिकारिक तौर पर फिल्म में स्वागत किया था। हाल ही में फिल्म के बारे में बात करते हुए एटली ने बताया कि कैसे वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण नाग अश्विन की कल्कि 2898 के सीक्वल और प्रभास की स्पिरिट से अलग हो गईं। इसका कारण बताया गया कि दीपिका ने वर्किंग ऑवर्स और फीस को लेकर कुछ शर्ते रखी थीं जोकि निर्माता को स्वीकार नहीं थी इसलिए उन्हें फिल्म से हाथ धोना पड़ा।
क्यों अलग होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म?
इसके बाद दीपिका ने तुरंत कुछ दिन बाद पोस्ट डाली की वो अल्लू अर्जुन के साथ AA22 x A6 में काम कर रही हैं जिसे एटली डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में दीपिका का स्वागत करते हुए मेकर्स सन पिक्चर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें निर्देशक एटली दीपिका को स्क्रिप्ट सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में, एटली ने अपनी फिल्म AA22 x A6 पर बात की और बताया कि कैसे उनकी ये फिल्म इंडस्ट्री में बनी अभी तक की अन्य फिल्मों से अलग होगी और तकनिकियों के मामले में हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देगी।
फैंस काफी लंबे समय से AA22 x A6 के अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब, इंडिया टुडे डिजिटल को दिए एक इंटरव्यू में, एटली ने खुलासा किया है कि उनका लक्ष्य एक ऐसी फिल्म बनाना है जिसे देखकर दर्शक को इसका एडिक्शन लग जाए और वो इसे ही देखता रहे।
सब चाहते थे मैं अलग करूं
एटली ने AA22 x A6 के बारे में बात की और बताया कि शूटिंग योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम नए विचारों पर काम कर रही है और दर्शकों के लिए कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, जो उन्हें एक नया अनुभव और बहुत ही यूनिक विजुअल एक्सपीरियंस देगी। एटली ने आगे कहा,"दर्शक वाकई बहुत प्यारे हैं और वे मुझे समय-समय पर प्रेरित करते रहते हैं। जब मैंने राजरानी की थी, तो वह एक प्रेम कहानी थी। वे चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं। दर्शकों का प्यार उन्हें मुझसे कुछ नया करने की उम्मीद देता है, इसलिए सच कहूं तो यह कोई जोखिम नहीं है। मैं इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद ले रहा हूं और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत नया, बहुत दिलचस्प और देखने में बेहद आकर्षक हो।"
एटली ने किया बड़ा दावा
उन्होंने दर्शकों को कुछ असाधारण दिखाने के बारे में बात करते हुए कहा,"कृपया कुछ महीने इंतज़ार करें। हम आपको कुछ खास दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। एक बात मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। हम कई हॉलीवुड प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं। हॉलीवुड तकनीशियन भी इस फिल्म पर काम कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है जिससे मुझे विश्वास होता है कि हम वाकई कुछ बड़ा बना रहे हैं।"
