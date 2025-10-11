स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को बनाया ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संस्था ''''लीव लव लाफ'''' की संस्थापिका व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को देश का पहला ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’ नियुक्त किया गया है। उनकी संस्था देश में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर और सहायक बनाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर दो दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दीपिका पादुकोण के साथ यह पार्टनरशिप भारत में मेंटल हेल्थ के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, इन विषयों पर आम चर्चा को बढ़ावा देने और मेंटल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ का एक अहम हिस्सा बताने में मदद करेगी।