    स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को बनाया ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को देश का पहला ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’ नियुक्त किया है। उनकी संस्था ‘लिव लव लाफ’ मंत्रालय के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दीपिका के साथ साझेदारी से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता फैलेगी। दीपिका ने कहा कि देश ने मेंटल हेल्थ की देखभाल को प्राथमिकता दी है।

    दिल्ली स्थित आवास पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा संग अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। सौ. संस्था

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संस्था ''''लीव लव लाफ'''' की संस्थापिका व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को देश का पहला ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’ नियुक्त किया गया है। उनकी संस्था देश में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर और सहायक बनाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर दो दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।

    केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दीपिका पादुकोण के साथ यह पार्टनरशिप भारत में मेंटल हेल्थ के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, इन विषयों पर आम चर्चा को बढ़ावा देने और मेंटल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ का एक अहम हिस्सा बताने में मदद करेगी।

    वहीं, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने मेंटल हेल्थ की देखभाल को प्राथमिकता दी है। मैं मंत्रालय के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने और हमारे देश के मेंटल हेल्थ को मजबूत करने की दिशा में काम करूंगी। पिछले एक दशक में लिव लव लाफ ने अपने रूरल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए आठ राज्यों के 15 जिलों में 21,931 से ज्यादा मानसिक रोगियों और उनके देखभाल करने वालों की मदद की है।

