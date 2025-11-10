कचरे से बना था Kantara: Chapter 1 का आईकॉनिक टाइगर, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की। इसके साथ ही इसकी कहानी, सिनेमैटोग्राफी, ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कांतारा चैप्टर 1 में एक अलग कैरेक्टर ने दर्शकों का ध्यान किया और वो है आईकॉनिक टाइगर। फिल्म में टाइगर का एक अहम रोल था,जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। लेकिन क्या आपको पता है यह टाइगर कैसे बना?

पूरी तरह कचरे से बना टाइगर एक वायरल वीडियो में कलाकारों के एक ग्रुप ने खुलासा किया कि फिल्म के सबसे प्रभावशाली दृश्यों में से एक में दिखाई देने वाले आईकॉनिक बाघ को पूरी तरह से कचरे से बनाया गया था। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कलाकारों ने लिखा, "कंतारा फिल्म में बेकार सामग्री से बना बाघ अब केरल में है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने टीम की क्रिएटीविटी और ऋषभ शेट्टी के सिनेमाई विजन की सराहना की।

View this post on Instagram A post shared by gypsy (@gypsy_art__) ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित यह पौराणिक एक्शन ड्रामा दुनिया भर में 850 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच चुकी है। दशहरे के अवसर पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारी भीड़ खींची है और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया।