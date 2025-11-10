कचरे से बना था Kantara: Chapter 1 का आईकॉनिक टाइगर, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम
Kantara Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंटारा: चैप्टर 1' से बाघ की मूर्ति के वायरल वीडियो ने प्रशंसकों को ऑनलाइन चौंका दिया है, क्योंकि कलाकारों ने खुलासा किया कि यह पूरी तरह से सूखे केले के पत्तों, तिनकों और नारियल के रेशों सहित अपशिष्ट पदार्थों से बनाया गया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की। इसके साथ ही इसकी कहानी, सिनेमैटोग्राफी, ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कांतारा चैप्टर 1 में एक अलग कैरेक्टर ने दर्शकों का ध्यान किया और वो है आईकॉनिक टाइगर। फिल्म में टाइगर का एक अहम रोल था,जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। लेकिन क्या आपको पता है यह टाइगर कैसे बना?
पूरी तरह कचरे से बना टाइगर
एक वायरल वीडियो में कलाकारों के एक ग्रुप ने खुलासा किया कि फिल्म के सबसे प्रभावशाली दृश्यों में से एक में दिखाई देने वाले आईकॉनिक बाघ को पूरी तरह से कचरे से बनाया गया था। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कलाकारों ने लिखा, "कंतारा फिल्म में बेकार सामग्री से बना बाघ अब केरल में है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने टीम की क्रिएटीविटी और ऋषभ शेट्टी के सिनेमाई विजन की सराहना की।
इन चीजों से बना कांतारा का बाघ
वीडियो में विशाल बाघ को क्रिएट करने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। कलाकारों ने एक लकड़ी के फ्रेम से शुरुआत की जिस पर सूखे केले के पत्ते, तिनके और पेपर-माशी की परत चढ़ाकर बेस तैयार किया। फर के लिए उन्होंने नारियल के रेशे की भूसी का इस्तेमाल किया जबकि चेहरे की को सटीकता से गढ़ा गया। स्प्रे-पेंटिंग और काली धारियों को हाथ से रंगकर इसे अंतिम रूप दिया।
ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित यह पौराणिक एक्शन ड्रामा दुनिया भर में 850 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच चुकी है। दशहरे के अवसर पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारी भीड़ खींची है और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया।
'कंतारा: चैप्टर 1' 2022 की ब्लॉकबस्टर 'कंतारा' का प्रीक्वल है। इसमें ऋषभ के साथ रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म की संगीतकार बी. अजनीश लोकनाथ, छायाकार अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंगलान हैं।
