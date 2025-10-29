Language
    Kantara Chapter 1 OTT: कांतारा के मेकर्स ने किया घाटे का सौदा, 1000 करोड़ की कमाई पर लग सकता है चूना 

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:57 PM (IST)

    बीते दिनों अमेजन प्राइम वीडियो ने कांतारा चैप्टर 1 की ओटीटी रिलीज की जानकारी शेयर की थी। कई फैंस इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज हैं कि आखिरकार मेकर्स बॉक्स ऑफिस सफलता के बीच इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज कर रहे हैं। अब हाल ही में मेकर्स ने खुद बताया है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। 

    कांतारा चैप्टर 1 की ओटीटी रिलीज पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का क्रेज अब भी बरकरार है। थामा और एक दीवाने की दीवानियत के बीच भी ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी कमाई कर रही है।

    1 महीना पूरा होने से पहले ही मेकर्स ने इसकी OTT रिलीज की घोषणा कर दी है। जिसके बाद कई फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर मेकर्स क्यों इसे OTT पर रिलीज करके फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पर ग्रहण लगा रहे हैं। अब हाल ही में इसका जवाब खुद मेकर्स ने दिया है और कांतारा चैप्टर 1 को ओटीटी पर इतनी जल्दी रिलीज करने की वजह बताई है।

    तीन साल पहले हुआ था फिल्म का एग्रीमेंट

    कांतारा चैप्टर 1 के निर्माता चालुवे गौड़ा ने इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में कांतारा चैप्टर 1 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्दी रिलीज करने की वजह का खुलासा करते हुए कहा, "इस फिल्म की डिजिटल रिलीज को लेकर एग्रीमेंट पहले ही हो गया था। ये फिल्म फिलहाल सिर्फ साउथ भाषाओं (तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम) में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर रिलीज होगी। इस फिल्म का हिंदी वर्जन अभी नहीं, बल्कि 8 हफ्तों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का एग्रीमेंट 3 साल पहले हो चुका है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। उस समय पर परिस्थिति अलग थी"।

    कोविड ने बिगाड़ा है फिल्मों का खेल?

    चालुवे गौड़ा ने आगे कहा, "अधिकतर साउथ फिल्में अब चार हफ्तों में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं-कुछ लॉन्ग रनर फिल्मों को छोड़कर। हर किसी फिल्म का अपना एग्रीमेंट होता है। कोविड से पहले सभी फिल्में 8 हफ्ते बाद आती थी, लेकिन कोविड के बाद 'कूली' जैसी फिल्में भी महज 4 हफ्तों के अंदर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई। तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस समय में क्या वर्क कर रहा है"।

    कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स का OTT पर इस फिल्म को रिलीज करने का निर्णय उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ये फिल्म वर्ल्डवाइड पहले ही 850 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। जिस तरीके से फिल्म अभी भी 3-4 करोड़ का बिजनेस दिन कर रही है, उसे देखते हुए ये लग रहा था कि मूवी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। हालांकि, अब ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि OTT घोषणा के बाद ये फिल्म साउथ में थिएटर से हट सकती है।

